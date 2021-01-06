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Gençlik ve Spor Bakanlığı GYUD sınavında, bir çok kadro boş kaldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2020 yılında açtığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında istatistiki verileri yayımladı
 06 Ocak 2021 00:04
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Gençlik ve Spor Bakanlığı GYUD sınavında, bir çok kadro boş kaldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2020 yılında açtığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında istatistiki verileri yayımladı. Yayımlanan verilere göre 2.581 kadro ilan edilmiş olmasına rağmen sözlü sınava sadece 1.341 aday katılabilmiştir. Bazı adaylar sözlüde de elendiği için kadroların yarıya yakını dolabilmiştir.

Aşağıda yer alan istatistiki verilere göre, daha planlama yapılırken bazı hatalar yapılmış görünmektedir. Örneğin 500 Yurt Yönetim Memuru kadrosu için ilana çıkılmış ancak bu kadroya sadece 55 aday başvurmuş, 11 aday sözlü sınava çağrılmıştır. VHKİ unvanı için 250 kadro açılmış, yazılı sınav sonrasında sözlü sınava sadece 36 aday çağrılmıştır. Antrenör unvanında 250 kadro açılmış, 104 aday başvuru yapmış, sözlü sınava sadece 8 aday çağrılabilmiştir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin 6 aylık emekleri heba oldu

İşte Bakanlığın yayımladığı istatistikler:
Memurlar.Net
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