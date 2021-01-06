Memura, asgari ücrete yapılan zam kadar artış yapılır mı?

Bilindiği üzere asgari ücrete 2021 yılında yüzde 21,56 oranında zam yapılmıştı. Tıklayınız.

Memurlar ise 2020 yılında, yüzde 14 oranında bir zam almış oldu. (Geçmişe yönelik hak kayıpları karşılanmamaktadır)

Asgari ücrete yapılan zam, sadece AGİ yoluyla kamu personelinin maaşlarını etkilemekte olup, bunun miktarı ise çok yüksek değildir. Ayrıca, kamudaki işçilerin ücretleri de en düşük net asgari ücretin üzerindedir.

Asgari ücret zammı, Hükümet bütçesini etkileyen bir zam değildir. Asgari ücret zammı büyük oranda özel sektörle ilgilidir. Hükümet, asgari ücreti, çok fazla da belirleyebilir ama bu halde özel sektörde firma sahipleri, artan işçi maliyetlerinden dolayı ya işçi çıkarmak ya da kayıt dışı işçi çalıştırmaya yönelebilir. Bu nedenle, asgari ücret zammı, çok yüksek tutulmamakta, ancak muhalefetin etki gücüne göre de memurlardan daha yüksek bir zam verilmektedir.

Diğer yandan, asgari ücrete yapılan zam oranı memurlara göre biraz daha yüksek belirlenip, gelir vergisi dilimindeki artış ise düşük tutularak, bütçenin vergi geliri dahi arttırabilmektedir.

Bu nedenle, toplu sözleşme dışında hükümetin insiyatif alarak, memurlara asgari ücrete yapılan zam oranında bir iyileştirme yapılması mevcut koşullar çerçevesinde zor bir durumdur.