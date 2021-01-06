Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 62 YDS puanlı adayı Erasmus birimine alacak

20 Aralık 2020 tarihli "Öğretim Görevlisi İlanında 3 Hata Birden" başlıklı yazımızda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 10 Aralık 2020 günlü Resmi Gazete'de ilan edilen Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosunun üç farklı yönden sorunlu olduğunu gündeme getirmiştik.

Bunlar;

- Yabancı dille doğrudan ilgili birim olan Erasmus Koordinatörlüğüne yabancı dil alanında eğitim görmüş adayların yerine Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış adaylara yönelik özel şart belirlenmesi,

-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinde yer alan "...... YABANCI DİLLE İLGİLİ UYGULAMALI BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ATAMALARINDA, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır ." hükmüne göre yabancı dil şartının 50 olarak belirlenmesi,

-Öğretim görevlisi statüsünün uygulamalı birim olarak ilan edilmesine rağmen, başvuruyu sınırlandırıcı şekilde yükseköğretim kurumlarında en az beş yıl ders verme deneyiminin istenmesi,

Olarak özetlenmişti.

İlgili üniversite tarafından açıkça sorunlu olan bu kadroyla ilgili iptal ya da düzeltme yoluna gidilmezken, Üniversitenin web sayfasını kontrol ettiğimizde sınava yalnızca bir adayın gireceğini, ilave olarak başvuran adayın yabancı dil puanının ise 62,5 olduğu görülmektedir.

Mezkür Yönetmelik açık bir şekilde yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında yabancı dil puan şartını en az 80 olarak belirlemişken, üniversitenin bu konuda ilgili mevzuatı hangi gerekçelerle görmezden gelebildiğini anlamakta zorlanıyoruz.

Bu kapsamda, daha ileriki sonuçlarda gerek aday gerekse kurum nezdinde mağduriyetler yaratması kuvvetle muhtemel olan bu kadronun iptalinde fayda bulunmaktadır.