1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MSB: TSK milletin emrinde görevinin başındadır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin ve milletin güvenlik ve bekasını hedef alanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlı olduğunu bildirdi.
 06 Ocak 2021 00:10
+Aa- Yazdır
MSB: TSK milletin emrinde görevinin başındadır

MSB'den yapılan açıklamada, Bakanlığın tüm birlik ve kurumları ile başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı asil milletin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor'
07 Ocak 2021 11:46		 'Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir'
07 Ocak 2021 09:49
Seçimlerde ittifaka mecbur bırakmayacak formül masada
07 Ocak 2021 09:00		 ABD'de 3 istifa birden geldi: Dikkat çeken isim
07 Ocak 2021 06:04
BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'dan ABD açıklaması: Üzüntü ve endişe duydum
07 Ocak 2021 05:26		 ABD'de Kongre binasının işgal edilmesine ülkelerden peş peşe tepkiler!
07 Ocak 2021 03:54
Twitter skandalın faturasını Trump'a kesti: Hesabı kilitleniyor
07 Ocak 2021 03:52		 Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
07 Ocak 2021 02:12
Altun'dan ABD'deki olaylara ilişkin paylaşım
07 Ocak 2021 01:04		 Kalın'dan ABD açıklaması: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz
07 Ocak 2021 01:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:47 - ABD'de Biden'ın başkanlığı resmen tescillendi11:46 - 'Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor'11:41 - Aralık ayında sağlık çalışanlarına yönelik 24 şiddet olayı yaşandı11:39 - MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor11:30 - Tüm sözleşmeli alımlar merkezi olmalı!11:29 - Karlov suikastı sanıklarının tutukluluk haline devam kararı
11:26 - Adli Tıp, Aleyna Çakır hakkında raporunu tamamladı11:22 - İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı11:22 - Çorum'da bir köy karantinaya alındı11:18 - Camilerden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı11:17 - En erken yaz sonu 'göreceli normal'e dönülmesi bekleniyor11:16 - İkna edilen PKK'lı terörist teslim oldu
11:15 - İkinci el online oto pazarında satışlar 2020'de 2 milyonu aştı11:13 - PTT son teknolojiyi kullandı, kargo ve APS kurye gönderi gelirini yüzde 13,5 artırdı10:55 - Adalet Bakanı Gül: ABD'de yaşanılan olayları endişeyle takip ettik10:53 - Gram altın 449 lira seviyelerinde10:53 - KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
10:52 - Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi: Kısıtlamalar 15 Şubat sonrası kaldırılabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
Memurun rüşvet tarifesi... 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum
ABD'de 3 istifa birden geldi: Dikkat çeken isim
MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor
Trump: Ortada bizden çalınan bir seçim var
Türk Telekom'dan 500 yeni istihdam
Seçimlerde ittifaka mecbur bırakmayacak formül masada
Kuyruğu 5 TL'ye veriyorlar, ya gerisi
Evi basılan muhtara 'pardon' denildi
Kurtlar Vadisi dizisi ekrana dönüyor mu? Show TV'den yanıt geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
her yerde kar var 5
sözlük bağımlılığı 5
Çan 2
boğaziçi'nden gezi çıkaramayacaksınız 3
Aufhebungen 2
yaşamak 1
gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz 2
Bir porsiyon meyve 2
sözlükte sendikal faaliyetler 6
uzak durulacak insan tipleri 4
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 2 Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları Eski Hükümlü İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Dernekpazarı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 2 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam