1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okula hafta bir gün gelen sınıf öğretmenlerinin ek dersine dair görüş

MEB, pandemi döneminde haftada bir gün okula gelen sınıf öğretmenlerinin, bugünlerde derslerine diğer alan öğretmenleri girmiş olduğu durumlarda, okulda müdürün verdiği görevleri yapmaları halinde ek ders görevini yapmış kabul edileceğini belirtti.
 06 Ocak 2021 00:19
+Aa- Yazdır
Okula hafta bir gün gelen sınıf öğretmenlerinin ek dersine dair görüş

MEB, pandemi döneminde haftada bir gün okula gelen sınıf öğretmenlerinin, bugünlerde derslerine diğer alan öğretmenleri girmiş olduğu durumlarda, okulda müdürün verdiği görevleri yapmaları halinde ek ders görevini yapmış kabul edileceğini belirtti.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MEB'den idari izinli sayılan sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretine dair yazı
05 Ocak 2021 09:07		 MEB'den atölye ve laboratuvar şefleri için yeni görüş yazısı
02 Ocak 2021 14:44
MEB'den meslek lisesindeki şeflerin ek dersine dair görüş yazısı
12 Aralık 2020 12:00		 Müdür yetkili öğretmenler ara tatillerde ne kadar ek ders ücreti alır?
03 Aralık 2020 14:00
Anadolu İHL yöneticilerinin ek ders ücretine dair görüş yazısı
13 Kasım 2020 16:06		 MEB'den, rehber öğretmenlerin ek dersine dair görüş yazısı
07 Kasım 2020 01:04
Rehber öğretmenler; İl, ilçe zümre başkanları toplantılarına katılmak zorundalar mı?
08 Ekim 2020 11:02		 İnternet sorunu yaşayan öğretmene, canlı derse bağlı ek dersi ödenir mi?
30 Eylül 2020 10:44
MEB: İdari izinli öğretmene, seminer ek dersleri ödenmeli!
30 Eylül 2020 10:27		 EBA Destek Noktasında görevlendirilen öğretmene ek ders ücreti verilir mi?
28 Eylül 2020 18:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:47 - ABD'de Biden'ın başkanlığı resmen tescillendi11:46 - 'Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor'11:41 - Aralık ayında sağlık çalışanlarına yönelik 24 şiddet olayı yaşandı11:39 - MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor11:30 - Tüm sözleşmeli alımlar merkezi olmalı!11:29 - Karlov suikastı sanıklarının tutukluluk haline devam kararı
11:26 - Adli Tıp, Aleyna Çakır hakkında raporunu tamamladı11:22 - İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı11:22 - Çorum'da bir köy karantinaya alındı11:18 - Camilerden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı11:17 - En erken yaz sonu 'göreceli normal'e dönülmesi bekleniyor11:16 - İkna edilen PKK'lı terörist teslim oldu
11:15 - İkinci el online oto pazarında satışlar 2020'de 2 milyonu aştı11:13 - PTT son teknolojiyi kullandı, kargo ve APS kurye gönderi gelirini yüzde 13,5 artırdı10:55 - Adalet Bakanı Gül: ABD'de yaşanılan olayları endişeyle takip ettik10:53 - Gram altın 449 lira seviyelerinde10:53 - KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
10:52 - Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi: Kısıtlamalar 15 Şubat sonrası kaldırılabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
Memurun rüşvet tarifesi... 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum
ABD'de 3 istifa birden geldi: Dikkat çeken isim
MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor
Trump: Ortada bizden çalınan bir seçim var
Türk Telekom'dan 500 yeni istihdam
Seçimlerde ittifaka mecbur bırakmayacak formül masada
Kuyruğu 5 TL'ye veriyorlar, ya gerisi
Evi basılan muhtara 'pardon' denildi
Kurtlar Vadisi dizisi ekrana dönüyor mu? Show TV'den yanıt geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kredi kullanarak emekli olmak 5
geleceğin meslekleri 5
fıkra 2
bir sendika başkanının 25 bin değil 19 bin TL alması 2
askerlik 5
8 sene sonra sahibine dönen köpek 3
felicita 2
sözlük bizimdir 3
sokağa çıkma cezasının iptal edilmesi 2
depremden korkmamak 1
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 2 Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları Eski Hükümlü İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Dernekpazarı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 2 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam