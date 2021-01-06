Okula hafta bir gün gelen sınıf öğretmenlerinin ek dersine dair görüş
MEB, pandemi döneminde haftada bir gün okula gelen sınıf öğretmenlerinin, bugünlerde derslerine diğer alan öğretmenleri girmiş olduğu durumlarda, okulda müdürün verdiği görevleri yapmaları halinde ek ders görevini yapmış kabul edileceğini belirtti.
|06 Ocak 2021 00:19
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