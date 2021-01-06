Kaliforniya'da ambulans çalışanlarına, 'yaşam ihtimali zayıf hastaları orada bırakın' talimatı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles Sağlık Hizmetleri İdaresi, tepki çekecek bir karar aldı.

"HAYATA DÖNDÜRÜLME İHTİMALİNİN ÇOK DÜŞÜK OLDUĞU HASTALARI HASTANEYE NAKLETMEYİN"

Hizmet idaresi yoğun bakım ünitelerinde yaşanan aşırı yoğunluktan dolayı ambulans çalışanlarına, kalbi ve nefesi durmuş, hayata döndürülme ihtimali çok düşük hastaların acil servise naklinin yapılmaması yönünde talimat yayımladı.

KORONA NEDENİYLE AMBULANSLARDA HASTALARA OKSİJEN KISITLAMASI

İlçe Sağlık Hizmetleri İdaresi, hastanelerde, koronavirüs hastalarının sayısının giderek artmasından dolayı tedarik zincirinde sıkıntılar yaşanması üzerine, ambulanslarda hastalara verilen oksijen desteğinde de kısıtlamaya gidilmesi tavsiyesinde bulundu.

Kuruluşun tıbbi direktörü Dr. Marianne Gausche-Hill, Los Angeles basınına yaptığı açıklamada, yetkililerin her zaman olduğu gibi olay yerindeki ve hastanedeki hastaların hayatlarını kurtarmak için ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini söyledi.

"KESİNLİKLE RESÜSİTASYONU (TEMEL YAŞAM DESTEĞİ) TERK ETMİYORUZ"

"Kesinlikle resüsitasyonu terk etmiyoruz." diyen Gausche-Hill, kalp krizi ve felç geçiren hastaların hayata döndürme çalışmalarının, hastaneye taşımak yerine, acilen sahada yapılmasını sağlamak ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla böyle bir uygulamayı tercih ettiklerini belirtti.

LOS ANGELES'TA TOPLAM VAKA 827 BİN 498

Los Angeles Halk Sağlığı İdaresinin pazartesi günü yayımladığı raporlarda, 9 bin 142 yeni koronavirüs vakası ve virüs kaynaklı 77 ölüm bildirilirken 12 milyondan fazla nüfusa sahip Los Angeles'ta şimdiye kadar toplam 827 bin 498 vaka ve virüse bağlı 10 bin 850 can kaybı kaydedildi.

Güney Kaliforniya'daki bazı eski hastanelerdeki mevcut oksijen sistemleri talebi karşılayamazken eyalet yönetiminin sistemleri iyileştirmek için ihale çalışmaları devam ediyor.