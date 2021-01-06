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Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik

Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik.
 06 Ocak 2021 05:27
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Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik

6 Ocak 2021 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 31356

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3371

Ekli "Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"m yürürlüğe konulmasına, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

5 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANAN HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 31/10/2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararın geçici 6 ncı maddesinde yer alan "31/12/2020" ibaresi "1/7/2021" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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