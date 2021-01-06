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TSK, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik

Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik.
 06 Ocak 2021 05:29
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TSK, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik

6 Ocak 2021 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 31356

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 3374

Ekli "Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

5 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/6/2010 tarihli ve 2010/616 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinin adı "Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil), Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü" ibaresi "Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil), Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünü" ibaresi "Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığını" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Kamu idaresi: ilgisine göre Türk Silahlı Kuvvetlerini, Milli İstihbarat Teşkilatını, Emniyet Genel Müdürlüğünü, Jandarma Genel Komutanlığım ve Sahil Güvenlik Komutanlığını,"

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan " likit gaz LPG ve yağlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile yurt dışına görev/intikal gibi nedenlerle giden hava araçları ve yer destek cihazlarının almış oldukları akaryakıtlar" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ğ) Milli Savunma Bakanlığı ve içişleri Bakanlığınca, uluslararası anlaşmalara dayanılarak, dost veya müttefik ülkelere ve bu ülkelerde bulunan kamu veya özel nitelikli kurum ve kuruluşlara mal ve hizmetin yardım olarak verilmesi maksadıyla tedarik edilecek taşınırlar."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına "Milli Savunma Bakanlığı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", İçişleri Bakanlığı" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan "Savunma Sanayii Müsteşarlığı" ibaresi "Savunma Sanayii Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 21(1) Kamu idarelerince birbirlerine veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ilgili mevzuatı gereğince bedelsiz olarak devredilen taşınır mallar, kayıtlı değer üzerinden düzenlenen belgeye dayanılarak çıkış kaydedilir, devralan idareden alman belge bu belgeye eklenir.

(2) Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden terör, toplumsal olaylar ve şiddet hareketlerinin meydana gelmesi durumunda veya emniyet ve asayişin zorunlu kıldığı diğer hallerde, idareler taşınır mallarından taşıt dahil diğer idarelerce ihtiyaç duyulan malları, Milli İstihbarat Teşkilatınca üst yönetici veya yetki verdiği makamın onayı, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kamu idarelerince devri yapacak idarenin üst yöneticisinin teklifi ve ilgili Bakanın onayı ile herhangi bir şarta bağlı olmaksızın birbirlerine bedelsiz devredebilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen durumlar haricinde taşınır malların devir işlemleri;

a) Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Ahmlann Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun ve bununla ilgili diğer mevzuat hükümlerine,

b) Emniyet Genel Müdürlüğünde 12/4/2001 tarihli ve 4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanun ve bununla ilgili diğer mevzuat hükümlerine,

c) Milli İstihbarat Teşkilatında genel hükümlere,

ç) Jandarma Genel Komutanlığında 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ve bununla ilgili diğer mevzuat hükümlerine,

d) Sahil Güvenlik Komutanlığında 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ve bununla ilgili diğer mevzuat hükümlerine,

göre yapılır.

(4) İlgili mevzuatı çerçevesinde diğer ülkelere devredilen taşınır mallar, yetkili makamın onayına dayanılarak kayıtlardan çıkarılır."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetlerinde" ibaresi "Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında" şeklinde, "bakım/onanm/ikmal merkezleri, tersaneler" ibaresi "bakım/onanm/ikmal/tedarik merkezleri, tersaneler, birinci sınıf askeri müzeler" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(9) Üç kişilik sayım kurulu teşkil edilemeyen, yurt dışında konuşlu bu Yönetmelik kapsamındaki kamu idarelerine ait kurum, birlik, temsilcilik ile askeri ataşeliklerde sayım, harcama yetkilisi, birlik komutanı/kurum amiri başkanlığında mevcut personel ile yapılır."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığının" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) alt bendinde yer alan "Maliye Bakanlığınca" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğe 37 nci maddesinden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki 37/A maddesi eklenmiştir.

"Sorumluluk

MADDE 37/A- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının ilgili birimlerine bildirilir. Bu birimler tereddütleri gidermeye yetkilidir."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Memurlar.Net
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