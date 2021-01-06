Sözleşmeli er ve erbaşın kışla dışına çıkmasının esasları belli oldu

Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile sözleşmeli personele faaliyet ve eğitimler dışında kalan istirahat/izin sürelerinde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmaları için izin verileceği belirtildi.

Ancak vazifeye müteallik ilave görevler; tatbikat/harekat/hudut ve benzeri görev hazırlıkları; tehlikeli durumlarda kışal dışına çıkılmaısna dair izinleri asgari tabur, ilçe jandarma ve müstakil bölük komutanı verecek.