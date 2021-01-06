Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)'nde Değişiklik
|06 Ocak 2021 05:36
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YÖNETMELİK
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)'NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 16/11/2013 tarihli ve 28823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)'ne 50 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"Küresel salgın durumunda süre uygulamaları
EK MADDE 1 - (1) Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen durumlarda, uçuşlara ara verilmesi ya da uçuşların tamamen durdurulması halinde, bu Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmış havayolu ve hava taksi işletmelerine ilişkin olarak bu Yönetmelik kapsamında belirlenen ve ruhsatın geçerlilik koşullarını etkileyen süreler İnceleme Komisyonu tarafından uzatılabilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen durumda uçuşlara ara verilmesi ya da uçuşların tamamen durdurulması halinde, bu Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmış havayolu ve hava taksi işletmelerinde, anılan durumun geçerli olduğu süre boyunca 45 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan şart aranmaz."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Uyum süreci
GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Ek 1 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen muafiyet, 2019 ve 2020 yılları yılsonu ve ara dönem mali tablolarını da kapsamak üzere uygulanır."
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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