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Kardeşini ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı
Ordu'nun Kumru ilçesinde itfaiyeci kardeşi ve yengesini tabanca ile vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
|06 Ocak 2021 18:04
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Ordu'nun Kumru ilçesinde itfaiyeci kardeşi ve yengesini tabanca ile vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelene olayda, uzun süredir aralarında husumet olan Erdal ile Hikmet Erhan B. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile Hikmet Erhan B., itfaiye eri olan kardeşi Erdal B. ve yengesi Emine B.'yi tabanca ile vurarak ölümüne neden olmuştu. Polis ekiplerine teslim olan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen zanlı Hikmet Erhan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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