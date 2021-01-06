Ukrayna tarihinin en büyük operasyonunda 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı
|06 Ocak 2021 06:59
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Ukrayna Güvenlik Servisinden (SBU) yapılan açıklamada, Lviv'de düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2.3 milyar grivna (yaklaşık 598 milyon TL) olan 1 ton 35 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.
'DİPLOMATİK YÜK OLARAK AB'YE GÖNDERİLMESİ PLANLANMIŞ'
Pakistan'dan Ukrayna'ya deniz yoluyla getirilen uyuşturucunun, uluslararası organize suç örgütü tarafından, diplomatik yük görünümü altında Avrupa Birliği'ne (AB) gönderilmesinin planlandığı belirtildi. Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 4 Türk vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan kişiler arasında uyuşturucu trafiğinin organizatörlerinden olduğu belirlenen bir Türk vatandaşının da bulunduğu ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, suç şebekesinin diğer üyelerinin tespit edilmesi için gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.
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