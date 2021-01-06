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İstanbul'da su telaşı başladı

Barajlarda su seviyesi iyice düştü. İSKİ'nin 'Çalışma sebebiyle altı ilçeye su verilemeyecek' açıklaması ise "İstanbul'da kesintiler başlıyor" endişesine sebep oldu
 06 Ocak 2021 06:50
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İstanbul'un barajlarının genel doluluk oranı ilk defa yüzde 20 seviyesinin altına düşerken, Ömerli Barajında ise su seviyesi 16,87'ye kadar geriledi. Barajın Emirli bölgesinde suların yaklaşık 500 metre geri çekilmesiyle ağaçlar ortaya çıktı. Yaşanan kuraklık sebebiyle önümezdeki günlerde su kesintilerinin yaşanması kaçınılmaz gibi görünürken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklama kafaları daha da karıştırdı. İSKİ, 30 saatlik su kesintisi yapılacağını fakat bu durumun ana isale hattında yapılacak çalışma sebebiyle gercekleşeceğini ifade etti. Ancak son günlerdeki olumsuz haberler yüzünden bu durum İstanbullular arasında "kesintiler başlıyor" yorumlarının yapılmasına sebep oldu. Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapılacağı belirtilen çalışma sebebiyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerine su verilemeyecek.

ÇEŞMELERE KOŞTULAR

Kesintiyi haber alan bölge sakinleri ise su telaşına düştü. Vatandaşlar, "Geçmişte yapılan hizmetler sayesinde İstanbul'a diğer illerden su taşınıyordu. Fakat son dönemde kuraklık tehlikesi ortaya çıkmasına rağmen ne erken tedbir alındı ne de farklı çözüm yolları arandı" diyerek tepki gösterdi. Çeşmelere koşan vatandaşlardan Hediye Akman, "Tenceremden bidonlara kadar su doldurdum. Balkonum, banyom, kap kacak, her yer su dolu" dedi.

ASKİ GENEL MÜDÜRÜ: ANKARA'DA 110 GÜNLÜK SU KALDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde içme ve kullanma suyu sağlayan barajlara hiç su gelmemesi halinde 110 günlük suyun kaldığını bildirdi. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Geçen yıla göre 13 milyon 469 bin metreküp daha az su bulunuyor" dedi.

KADEMELİ SU FATURASI

Bu arada Başkan Mansur Yavaş, 10 metreküp ve üzeri su kullanımında birim fiyatın 7,5 liraya, 15 metreküp üzeri su tüketimi için de 9 liraya yükseltilmesi teklifine Meclis üyelerinden destek isteyecek.
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