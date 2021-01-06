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Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Yalanlara daha aktif cevap verin

SMA hastası çocukların ve ailelerin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı "Gereken ne ise yapılacaktır. Hiçbir zaman harcamadan çekinmeyiz, bunu anlatın" dedi
 06 Ocak 2021 07:19
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Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Yalanlara daha aktif cevap verin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan MYK toplantısında sosyal medyada tartışma konusu olan SMA hastalarına ilişkin yapılan spekülasyonlara karşı kurmaylarını uyardı. Edinilen bilgilere göre, SMA hastası çocukların ve ailelerin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz tedavi konusunda hiçbir harcamadan, çekinmedik ve çekinmeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde bizdekine benzer bir tedavi uygulaması bulunmuyor. Tedavi masraflarının da tamamı devletimiz tarafından ücretsiz karşılanıyor. Ama deneme aşamasındaki bir ilaç konusunda tabii ki Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda hareket etmemiz lazım. Gereken ne ise yapılacaktır. Bununla ilgili sosyal medyadaki yalanlarla mücadele konusunda daha aktif olun. Yaptıklarımızı iyi anlatın" talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca, köprü, otoyol, reformlar ve yapılan düzenlemeler gibi bugüne kadar AK Parti'nin çalışmalarının da iyi bir şekilde anlatılması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.

YILDA 2 MİLYAR TL HARCAMA

Toplantıda yapılan sunumda, Türkiye'de 1.500'e yakın SMA hastası olduğu ve yıllık 2 milyar TL harcama yapıldığı anlatıldı. Meclis Nadir Hastalıklar Komisyonunun raporunun da gündeme geldiği toplantıda, bazı MYK üyeleri ALS, SMA, DMD, MS ve diğer nöromusküler hastalıklar için mevcut durumda var olan "Nöromusküler Hastalıklar Merkezleri"nin etkin olarak çalışması ve 'evlilik öncesi SMA tarama programının' tarama programlarına dahil edilmesi konusunda adım atılması gerektiğini aktardı.

KONGRE TAKVİMİ DE SUNULDU

MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti'de yeniden başlatılması planlanan kongrelerle ilgili de sunum yapıldı. Takvime göre, 13 Ocak'ta Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, 18 Ocak'ta Manisa, Aydın, Adıyaman, Mardin, Bitlis, Kilis, Muş, Bingöl ve Elazığ ile 19 Ocak'ta ise Düzce, Çorum, Amasya, Bartın, Karabük kongreleri yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı kongrelere gitmesi planlanırken, pandemi nedeniyle çoğuna video konferans yöntemiyle katılacak.

EBRU KARATOSUN
Türkiye
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