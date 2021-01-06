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Uzmanlardan teklif: Aşı yaptırmayana kamu yasağı olsun

Türkiye'de aşı zorunlu değil. Ancak sağlık uzmanları, koronayı bitirebilmek için aşının şart olduğunu söylüyor. Bu sebeple, bazı müeyyideler ile aşı karşıtlarının ikna edilmesi gündemde
 06 Ocak 2021 07:35
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Uzmanlardan teklif: Aşı yaptırmayana kamu yasağı olsun

Sağlık Bakanlığının Çin'den gelen Covid-19 aşısına yönelik teknik analiz çalışması devam ederken sevkiyatta yaşanılan gecikme sebebiyle aşılama programına rötarlı başlanacak. Aşılamaya en erken 13 veya 14 Ocak'tan itibaren geçilecek. Getirtilen üç milyon doz aşı, ilk etapta üç milyon kişiye uygulanacak.

İkinci dozlar, Çin'den gelecek ikinci parti sonrası yapılacak. Kalan aşılar, diğer gruplara vurulacak. Alman Biontech firmasının geliştirdiği aşının Türkiye'deki uygulaması konusunda da ayrı bir planlama hazırlanacak. Bu aşının eksi 70-80 derecede saklanması gerektiğinden, aşılama bu şartları sağlayabilecek olan büyük hastanelerde yapılacak. Ayrıca yaşanan gecikme sebebiyle kısıtlamalar belli süre daha devam edecek. Mutasyona uğrayan virüsün daha etkili olduğu belirlenirse tedbirler artırılacak.

Öte yandan, zorla aşı yaptırtılmayacağı bilinirken uzmanlar, Sağlık Bakanlığına "Aşı olmayanların HES kodlarına bu durum işlensin ve bazı kamu hizmetlerinden yararlanamasınlar. Bu virüsü bitirmek istiyorsak bazı yaptırımların devreye girmesi şart" fikrini iletti. Bu arada, Bakanlık hem broşürlerle hem de açacağı internet sitesiyle halkı bu konuda aydınlatacak.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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