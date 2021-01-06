Uzmanlardan teklif: Aşı yaptırmayana kamu yasağı olsun
|06 Ocak 2021 07:35
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığının Çin'den gelen Covid-19 aşısına yönelik teknik analiz çalışması devam ederken sevkiyatta yaşanılan gecikme sebebiyle aşılama programına rötarlı başlanacak. Aşılamaya en erken 13 veya 14 Ocak'tan itibaren geçilecek. Getirtilen üç milyon doz aşı, ilk etapta üç milyon kişiye uygulanacak.
İkinci dozlar, Çin'den gelecek ikinci parti sonrası yapılacak. Kalan aşılar, diğer gruplara vurulacak. Alman Biontech firmasının geliştirdiği aşının Türkiye'deki uygulaması konusunda da ayrı bir planlama hazırlanacak. Bu aşının eksi 70-80 derecede saklanması gerektiğinden, aşılama bu şartları sağlayabilecek olan büyük hastanelerde yapılacak. Ayrıca yaşanan gecikme sebebiyle kısıtlamalar belli süre daha devam edecek. Mutasyona uğrayan virüsün daha etkili olduğu belirlenirse tedbirler artırılacak.
Öte yandan, zorla aşı yaptırtılmayacağı bilinirken uzmanlar, Sağlık Bakanlığına "Aşı olmayanların HES kodlarına bu durum işlensin ve bazı kamu hizmetlerinden yararlanamasınlar. Bu virüsü bitirmek istiyorsak bazı yaptırımların devreye girmesi şart" fikrini iletti. Bu arada, Bakanlık hem broşürlerle hem de açacağı internet sitesiyle halkı bu konuda aydınlatacak.
YÜCEL KAYAOĞLU
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|En erken yaz sonu 'göreceli normal'e dönülmesi bekleniyor
07 Ocak 2021 11:17
|Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi: Kısıtlamalar 15 Şubat sonrası kaldırılabilir
07 Ocak 2021 10:52
|Karantina şartına rağmen sınırda yoğunluk yaşanıyor
07 Ocak 2021 10:47
|Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı
07 Ocak 2021 09:51
|Kosova'daki patlamada ağır yaralanan 4 kişiden 2'si Türkiye'ye getirildi
07 Ocak 2021 09:33
|Ölümden dönen Prof. Saka konuştu: Geceden aşı kuyruğuna girerler
07 Ocak 2021 08:12
|'7-8 kilo fazla için ameliyat yapılmaz'
07 Ocak 2021 08:08
|Kuraklık nehirlerin akışını da bozdu
07 Ocak 2021 08:07
|Kapalı ortamda koronavirüs bulaşma riski 5 kat artıyor
07 Ocak 2021 07:15
|Korkutan rapor: 10 milyon bağımlı var
07 Ocak 2021 06:40