Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilerde gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor
|06 Ocak 2021 18:22
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Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde işlemleri devam eden şüphelilerden 34'ünün çeşitli üniversitelerin öğrencisi olduğu belirlendi. Diğer 2 şüphelinin ise herhangi bir üniversite ile ilişkisinin bulunmadığı tespit edildi.
Sorgularına başlanan şüphelilerden A.F.P, A.Y, D.B, R.A, T.K, Y.Ö. ve A.D.'nin terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri saptandı.
Ayrıca E.K. ve M.S.'nin terör örgütü TKP/ML, R.S.G.'nin terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C, E.Ü.'nün terör örgütü THKP/C, M.H.'nin terör örgütü TKEP/L faaliyetlerine katıldıkları belirlendi.
Diğer 24 şüphelinin ise çeşitli sol marjinal grupların düzenlediği eylemlere katıldıkları öğrenildi.
- Süreç
Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 36 kişi gözaltına alınmıştı.
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