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Zehirli balon balığı döviz kapısı oluyor

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli olan ve denizlerimizde endişe yaratan balon balığının ihraç edilmesi için çalışma yürütülüyor
 06 Ocak 2021 08:10
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Zehirli balon balığı döviz kapısı oluyor


Türkiye, yapısında bulunan tetrodotoksin (TTX) adı verilen nörotoksinin, kanser ve ağrı tedavisinde kullanılmasına yönelik bilimsel araştırma yürütülen balon balıklarıyla ilgili bir dizi çalışma başlattı. Balon balıklarına yönelik bilgilendirme çalışması yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye denizlerinde görülen sekiz farklı türün ihracını gündemine aldı.

'Zarar veriyor'


Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre: TBMM Başkanlığı'na Bakan Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, "Akdeniz ve Ege kıyılarımızda son yıllarda yoğun şekilde görülmeye başlanan ve zehrinin siyanürden bin 200, morfinden 3 bin kat daha etkili olduğu söylenen balon balıkları herkesi tedirgin ediyor. Halk sağlığını tehdit ettiği gibi balıkçıların ağlarına ve oltalarına da zarar vermektedir. İhraç yapılması bu canlının sık görüldüğü yerlerden Antalya'daki balıkçılara da umut olmuştur" görüşünü dile getirdi.
Antalya'da bir vatandaşın balon balığı yedikten sonra öldüğünü, Tuzla Boğazı önlerinde teknede bulunan iki vatandaşın balon balığına dokunduktan sonra zehirlendiklerinin basına yansıdığını belirten Kabukcuoğlu, Pakdemirli'ye hangi önlemlerin alındığını ve balığın hangi türlerinin ihraç edilmesinin planlandığını sordu.

'8 farklı tür var'

Bakan Pakdemirli, yanıtında, "Balon balıklarının toksin düzeylerinin belirlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere bin 600 kilogram balon balığı alımı gerçekleştirilmiştir" bilgisini verdi. Balon balığının bakanlık izni alınmadan karaya çıkartılmasının mevzuatla yasaklandığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Ülkemiz sularında sekiz farklı balon balığı türü tespit edilmiştir. Bilimsel çalışmalar doğrultusunda bu türlerden toksin düzeyi en yüksek olan Lagocephalus sceleratus ve Torquigener flavimaculosus türlerinin ihracı öngörülmektedir."
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