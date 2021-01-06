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Aşı sırasında torpil olur mu?

COVID-19 aşısı ile ilgili merak edilen soruları uzmanlar yanıtladı
 06 Ocak 2021 08:17
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Aşı sırasında torpil olur mu?

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre;

Bugün sorulara Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli yanıt verdi.

İşte merak edilen sorular ve yanıtları:

Aşının devamı ne zaman gelecek?

Çin'le yapılan anlaşma uyarınca önümüzdeki günlerde aşının kalan 47 milyon dozluk bölümünün ülkemize gelmesi bekleniyor.

Aşı sıralamasında usulsüzlük olur mu? Bazı vatandaşlara öncelik tanınır mı?

Risk sıralamasına göre belirlenen grupların hangi öncelik sıralamayla aşı olacakları belirlenmiş durumda. Herhangi bir usulsüzlük söz konusu olmayacaktır.

GRİP AŞISINDAN NE KADAR SONRA...

Grip aşısı olduk, korona aşısını ne kadar zaman sonra olmalıyım?

Grip aşısı olduktan 14 gün sonra korona aşısı olabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Diğer aciliyet gerektirmeyen aşılarla da arada 14 gün bırakılması önerilmektedir.

Aşının güvenlik testleri tamamlandı mı?

Güvenlik testleri devam ediyor. Testlerde elde edilen sonuçlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından değerlendirilecek.

Böbrek ya da akciğer hastalarının aşı olmasında sakınca var mı?

Kimlerin aşılanacağı ya da aşılanamayacağı bakanlığın bu konuda hazırladığı bilgilendirme notlarında yer alıyor. Tereddütü olan vatandaşların hastalıklarını takip eden uzman doktorlarına danışmaları daha sağlıklı bir tutum olacaktır.

AFRİKA'DAKİ MUTASYON

Güney Afrika'da çıkan mutasyonun daha tehlikeli olabileceği ve aşıyı etkisiz hale getirebileceği yorumlarına katılıyor musunuz?

Hayır katılmıyorum. Az sayıdaki mutasyonun aşıyı tamamen etkisizleştirmesi beklenmez. Deneysel çalışmalardan elde edilmiş olan çalışmalar da bu doğrultuda. Ancak özellikle İngiltere'de ortaya çıkmış olan varyantın da aşı yanıtlarına duyarlılığında azalma olup olmadığı inceleniyor. Şu anda devam etmekte olan bu incelemelerin sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Wuhan'daki yılbaşı görüntülerinde salgından eser yok. Bu durumu aşıyla mı başka önlemlerle mi açıklamalıyız?

Wuhan'da, baştan bu yana sürdürülen karantina tedbirleriyle toplumdaki bulaşmaların önüne geçilmiş görünüyor. O kadar kişinin aşılanmış olduğunu sanmıyorum, elimizde öyle resmi bir veri yok
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