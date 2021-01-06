Lojman kira bedellerindeki artış oranı belli oldu
|06 Ocak 2021 11:00
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Kamuda çalışan personelin kaldığı lojmanlara ilişkin 2021 yılı kira bedelleri belli oldu. Lojmanlarda kiralar metrekare bazında alınıyor. Kira bedelleri %14 oranında artarak metrekare başına 6.3 lira oldu
Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda metrekare başınan alınan kira bedeli %14 oranında artarak 3,07 TL/m², kalorifersiz konutlarda %14 oranında artarak 4,80 TL/m², kaloriferli konutlarda %14 oranında artarak 6,30 TL oldu.
Kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,65 TL olarak alınan bedel 2021 yılınad metrekare başına 0,74 TL oldu.
6 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ için tıklayınız.
İŞTE LOJMAN KİRALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
|
KİRA BEDELLERİ
|2020
|2021
|ARTIŞ ORANI
|a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2,69 TL/m²,
|a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 3,07 TL/m²,
|%14
|
b) Kalorifersiz konutlarda 4,21 TL/m²,
|
b) Kalorifersiz konutlarda 4,80 TL/m²,
|%14
|c) Kaloriferli konutlarda 5,53 TL/m²,
|c) Kaloriferli konutlarda 6,30 TL/m²,
|%13,9
|
KİRA BEDELİNE YAPILACAK İLAVELER
|3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,65 TL/m² ilave kira bedeli alınır.
|3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,74 TL/m² ilave kira bedeli alınır.
|%13
|
(2) Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;
|
(2) Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;
|
a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,23 TL/m²,
|
a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,4 TL/m²,
|%13,8
|
b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,06 TL/m²,
|
b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,21 TL/m²,
|%14,1
|
c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,29 TL/m²,
|
c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,61 TL/m²,
|%13,9
|
ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,57 TL/m²,
ilave kira bedeli alınır.
|
ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,65 TL/m²,
ilave kira bedeli alınır.
|%14
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