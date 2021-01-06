İşte MEB'in 2021 yol haritası

Eğitimde en zorlu yıl olan 2020, geride kaldı. Koronavirüs nedeniyle her düzeyde uygulanan uzaktan eğitimde, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA TV gibi uygulamalarla ilklere imza atan Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 2021'de odağında, dijitalleşme var. Yeni yılda eğitimde beklentileri, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları ve hedefleri Milliyet'e özel değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öncelikli olarak uzaktan eğitime erişim sorunu yaşayan öğrencilere 500 bin tablet bilgisayar dağıtımının tamamlanacağını kaydetti.

Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre: Mesleki ve teknik eğitimde sektörel işbirliklerine ayrıca önem verileceğini belirten Selçuk, yeni hedeflerinin Tasarım Beceri Atölyeleri'nin sayısını 100 bine çıkarmak olduğunu dile getirdi. Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması- TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye'nin tüm alanlarda puanlarını artırdığının altını çizen Selçuk, PISA sonuçlarının da yükselişi işaret ettiğine dikkat çekti. Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Salgın süreci hızlandırdı

EĞİTİMDE DİJİTALLEŞME: 2020, zor ve öğretici bir yıldı. Tüm dünya ülkeleriyle birlikte hiç beklemediğimiz bir durumla karşı karşıya geldik. Bu denli büyük bir salgın nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim yapamaz hale gelmek sanırım hiçbirimizin öngörebildiği bir şey değildi. Salgın olabileceğini düşünmesek de 2023 Eğitim Vizyonumuzda "eğitimde dijitalleşme"yi gündeme almış ve şubatta yenilenen EBA ile kamuoyunun karşısına çıkmıştık.

Hazırlığımız olduğu için 10 gün gibi çok kısa bir sürede 3 ayrı televizyon kanalı, EBA dijital portalımız ve canlı sınıflarımızla ulusal düzeyde uzaktan eğitime başlayabildik. Bugün tüm dünyada ulusal düzeyde uzaktan eğitim veren 4 ülkeden biriyiz. EBA, salgın sürecinde uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart'tan bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilerek dünyada eğitim kategorisinde ilk sıraya yerleşti. Yapay zekalı EBA Asistan, kendi kategorisinde dünya birinciliği, salgın sürecinde psikolojik destek ve her türlü soruya yanıt verdiğimiz çağrı merkezimiz MEBİM dünya ikinciliği getirdi. İşte bu başarılar, inancımızı ve çabamızı diri tutuyor. 2021'de de çalışmalarımız bu doğrultuda devam edecek.

500 BİN TABLET: TRT EBA televizyonu kanalları, dijital portalımız ve sürekli artırdığımız kaynak desteğimizin oluşturduğu 3 temel ayak üzerine kurduğumuz uzaktan eğitime erişemeyen hiçbir çocuğumuz kalmasın diye büyük bir çaba sarf ediyoruz. EBA Destek Noktaları ile evinde cihaz ya da interneti olmayan öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde içinde 25 GB internet paketi olan 500 bin tablet bilgisayar dağıtımı başlatmıştık. Bunu tamamlamak üzereyiz. Yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da tablet bilgisayar dağıtımı sürecine güçlü desteğiyle gereksinimi olan bütün öğrencilerimize ulaşmayı hedefliyoruz.

MESLEK LİSELERİ: Aranan elemanları yetiştireceğimiz mesleki eğitim hedefine ulaşabilmek için sektörle iş birliği içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıldan itibaren mesleki ve teknik eğitimde paradigma değişimi gerçekleştirilerek akademik ve genel becerilere daha fazla ağırlık verildi. Yeni ürünler geliştirme ve inovasyon süreçlerinin sonucunda elde edilecek sınai mülkiyet hakları ekonomimize önemli katkılar sağlayacak. Bu nedenle mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızda üretilen bilginin patente dönüştürülerek ülke ekonomisinin ve teknolojisinin gelişmesine katkı sağlanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

UZAKTAN EĞİTİM: Gelecekte de Kovid-19'da karşılaştığımız benzeri durumlara yine ulusal ölçekte hazırlıklı olmak, engelli kullanıcılar için erişilebilir hizmetler sunmak, harmanlanmış öğrenme sisteminin gerektirdiği sürdürülebilir bir yapı için eğitim teknolojileri alanında inovasyon ekosistemini oluşturmak amacıyla 'Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi'ni planladık. Kurulması öngörülen yeni sistemle sadece afet ve kriz dönemlerinde çok daha etkili uzaktan eğitim hizmeti sağlamış olmayacak, normal dönemlerde örgün eğitim sistemimizi dijital platformla bütünleşik bir yapıda daha etkili çalıştıracağız.

100 BİN TASARIM BECERİ ATÖLYESİ: Çocuklarımız okullarda aldıkları akademik bilgileri atölye ortamlarında üretime dönüştürebilsin, atölyeler bir hayat sahnesine dönüşsün istiyoruz. Çocuklarımızın gelişiminde düşünce, duygu ve eylem bütünlüğünü sağlamamız gerekli. Bugüne kadar okullarımızda robotik, ahşap, teknoloji, drama gibi alanlar başta olmak üzere 9 bin 479 tasarım beceri atölyesi açtık. Yeni hedefimiz: 100 bin tasarım beceri atölyesi.

'PISA sonuçları da yükselişi işaret ediyor'

Türkiye, TIMSS 2019'da tüm alanlarda puanlarını artırdı ve ülke sıralamasını yükseltti. PISA sonuçları da yine yükselişi işaret ediyordu. Eğitimde kalite artışımızın, bağımsız uluslararası araştırmalarla tescillenmesini önemli buluyoruz. Yakaladığımız bu ivmeyi sürdüreceğimizi belirtebilirim.

Teknoloji etkin olacak

Salgın bittiğinde uzaktan eğitim, çağın gereği olarak var olacak. EBA kanallarımız yayına devam edecek. Harmanlanmış eğitim modeliyle eğitim ve öğretim sadece sınıfta değil; sınıf dışında da devam edecek. Teknolojinin sağladığı faydalardan yapay zeka, bulut bilişim, robotik, kodlama gibi teknolojileri eğitim süreçlerimizde etkin kullanmayı hedefliyoruz.

Bakan'dan kitap

Bakan Selçuk, dün düzenlediği bir toplantıyla kaleme aldığı "Hayatın İçindeki Müfredat Kitabı"nı tanıttı. Konuşmasında "Okula başlayan bir çocuk, okulu ve ailesi arasında bir denge tutturmaya çalışıyor, ikisini de anlamaya çalışıyor, bir uyum yakalama çabası içine giriyor. Biz bu uyumun kolaylaşması için bir el kitabı hazırladık ve bunu da velilerimize bir hediye olarak sunmaktan mutluluk duyuyoruz" diyen Bakan Selçuk, kitabın EBA Platformu içinde de e-kitap olarak yer alacağını söyledi.