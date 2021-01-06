1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Acun Ilıcalı MasterChef restoranı mı açıyor?

MasterChef jürilerinin konuk olduğu Candaş Tolga Işık'ın programında, "Acun Ilıcalı MasterChef restoranı açacakmış" sorusuna Danilo Zanna'nın "Bana sorarsan ihtiyaç var ağabey" yanıtını vermesi 'Acun restoran açacak' iddialarını güçlendirdi
 06 Ocak 2021 08:27
+Aa- Yazdır
Acun Ilıcalı MasterChef restoranı mı açıyor?

Somer Şef ise "Onu Acun Bey anlatsın. Kısmet" diyerek topu Acun Ilıcalı'ya attı.

MasterChef jürileri; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.

DANİLO ZANNA'NIN YANITI İDDİALARI DESTEKLER NİTELİKTEYDİ

Candaş Tolga Işık'ın "Çok yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre Acun Ilıcalı MasterChef restoranı açacakmış. Ben gazeteciyim ben söyleyebilirim. Değilse Acun Bey yalanlar

Varsa da nerede açacağını anlatır" sözlerine Danilo Zanna, "Bana sorarsan ihtiyacı var ağabey" yanıtını verdi. Somer Şef ise "Onu Acun Bey anlatsın. Kısmet" diyerek topu Acun Ilıcalı'ya attı. Mehmet Yalçınkaya da "Bu tür açıklamaları kendisine bırakıyoruz" yanıtını verdi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kurtlar Vadisi dizisi ekrana dönüyor mu? Show TV'den yanıt geldi
07 Ocak 2021 10:19		 Alişan canlı yayında aşı oldu: Örnek olmak istedim
06 Ocak 2021 11:51
Yıldız Tilbe: Görücü usulü evlenmek en güzeli
06 Ocak 2021 10:28		 İrem Derici: Koronavirüs bitmezse tımarhaneme geri dönerim
05 Ocak 2021 11:16
İkinci tetikçi Yağmur Aşık'ın sevgilisi çıktı!
03 Ocak 2021 09:59		 Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceği iddia edildi
03 Ocak 2021 01:04
Milli atlet Süreyya Ayhan'a büyük şok! Şampiyonluk hediyesi eve el konuldu
02 Ocak 2021 13:00		 Zülfü Livaneli, yarı çıplak paylaşımda bulundu
01 Ocak 2021 15:47
Nazlı Çelik olay oldu! Ebru Gündeş'ten teklif geldi
01 Ocak 2021 12:15		 Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın bilemediği tarih sorusu
01 Ocak 2021 09:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:03 - 2020'nin en çok satın alınan teknoloji ürünü yine 'akıllı telefon' oldu11:47 - ABD'de Biden'ın başkanlığı resmen tescillendi11:46 - 'Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor'11:41 - Aralık ayında sağlık çalışanlarına yönelik 24 şiddet olayı yaşandı11:39 - MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor11:30 - Tüm sözleşmeli alımlar merkezi olmalı!
11:29 - Karlov suikastı sanıklarının tutukluluk haline devam kararı11:26 - Adli Tıp, Aleyna Çakır hakkında raporunu tamamladı11:22 - İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı11:22 - Çorum'da bir köy karantinaya alındı11:18 - Camilerden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı11:17 - En erken yaz sonu 'göreceli normal'e dönülmesi bekleniyor
11:16 - İkna edilen PKK'lı terörist teslim oldu11:15 - İkinci el online oto pazarında satışlar 2020'de 2 milyonu aştı11:13 - PTT son teknolojiyi kullandı, kargo ve APS kurye gönderi gelirini yüzde 13,5 artırdı10:55 - Adalet Bakanı Gül: ABD'de yaşanılan olayları endişeyle takip ettik10:53 - Gram altın 449 lira seviyelerinde
10:53 - KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
Memurun rüşvet tarifesi... 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum
ABD'de 3 istifa birden geldi: Dikkat çeken isim
MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor
Trump: Ortada bizden çalınan bir seçim var
Türk Telekom'dan 500 yeni istihdam
Seçimlerde ittifaka mecbur bırakmayacak formül masada
Kuyruğu 5 TL'ye veriyorlar, ya gerisi
Kurtlar Vadisi dizisi ekrana dönüyor mu? Show TV'den yanıt geldi
Evi basılan muhtara 'pardon' denildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anne yüreği 2
danny drinkwater 1
mesut özil'in fenerbahçe'ye transferi 4
sözlük bağımlılığı 5
yemek çok tuzlu olursa 6
Çan 2
Boğaziçi üniversitesinde olan gösteriler 7
dolaylı tümleç 1
mevsimlerin yeniden belirlenmesi 2
kararsız insan 1
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 2 Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları Eski Hükümlü İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Dernekpazarı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 2 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam