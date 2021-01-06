1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında 11 gözaltı

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
 06 Ocak 2021 08:32
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, haklarında teşhis ve tanık beyanları bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, kentteki adreslere düzenlediği operasyonda 4 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polisin diğer zanlıları yakalaması için çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adli Tıp, Aleyna Çakır hakkında raporunu tamamladı
07 Ocak 2021 11:26		 Çorum'da bir köy karantinaya alındı
07 Ocak 2021 11:22
İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı
07 Ocak 2021 11:22		 Bakanlık, 81 ile Covid-19 aşılama esaslarına dair yazı gönderdi
07 Ocak 2021 10:41
Araştırma görevlisi alımında dayanağı olmayan şart
07 Ocak 2021 10:30		 Gençlik Merkezleri'nde boks eğitimi verilecek
07 Ocak 2021 10:29
Orman vasfı taşımayan alanlara ilişkin düzenleme
07 Ocak 2021 09:58		 Ceza yediklerini öğrenince son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler
07 Ocak 2021 09:20
Bilim Kurulu bugün toplanacak
07 Ocak 2021 08:54		 Eski boksörler derneğine kumar baskını: Uyuyor numarası yaptılar
07 Ocak 2021 07:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:03 - 2020'nin en çok satın alınan teknoloji ürünü yine 'akıllı telefon' oldu11:47 - ABD'de Biden'ın başkanlığı resmen tescillendi11:46 - 'Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor'11:41 - Aralık ayında sağlık çalışanlarına yönelik 24 şiddet olayı yaşandı11:39 - MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor11:30 - Tüm sözleşmeli alımlar merkezi olmalı!
11:29 - Karlov suikastı sanıklarının tutukluluk haline devam kararı11:26 - Adli Tıp, Aleyna Çakır hakkında raporunu tamamladı11:22 - İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı11:22 - Çorum'da bir köy karantinaya alındı11:18 - Camilerden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı11:17 - En erken yaz sonu 'göreceli normal'e dönülmesi bekleniyor
11:16 - İkna edilen PKK'lı terörist teslim oldu11:15 - İkinci el online oto pazarında satışlar 2020'de 2 milyonu aştı11:13 - PTT son teknolojiyi kullandı, kargo ve APS kurye gönderi gelirini yüzde 13,5 artırdı10:55 - Adalet Bakanı Gül: ABD'de yaşanılan olayları endişeyle takip ettik10:53 - Gram altın 449 lira seviyelerinde
10:53 - KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
Memurun rüşvet tarifesi... 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum
ABD'de 3 istifa birden geldi: Dikkat çeken isim
MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor
Trump: Ortada bizden çalınan bir seçim var
Türk Telekom'dan 500 yeni istihdam
Seçimlerde ittifaka mecbur bırakmayacak formül masada
Kuyruğu 5 TL'ye veriyorlar, ya gerisi
Kurtlar Vadisi dizisi ekrana dönüyor mu? Show TV'den yanıt geldi
Evi basılan muhtara 'pardon' denildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kış lastiği 3
soğuk hava dalgası 3
Facebook 2
memurlar net editörleri 6
yazdan kalma hava 1
siyah poşet 5
çöp kaparları 3
led lambalar 1
silgiyi kaybetmeden sonuna kadar kullanmak 3
başörtülü hakim fotoğrafı 2
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 2 Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları Eski Hükümlü İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Dernekpazarı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 2 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam