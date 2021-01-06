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Aşı ile turizme güven artacak

Turizm sektörünün nabzını tutan ve yeni sezona dair güçlü veriler sunan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, bu yıl sanal olarak gerçekleştirilecek.
 06 Ocak 2021 08:36
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Aşı ile turizme güven artacak

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Koronavirüs pandemisine rağmen dünyanın çeşitli bölgelerinden katılımcılar, yine İzmir'de buluşacak. Türkiye'de turizm sektörünün ilk sanal fuarı olmaya hazırlanan fuar, 25-27 Şubat arasında yapılacak. Fuarın online tanıtım toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin 2020'de pandemi etkisine rağmen 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' ile rakiplerinden ayrıştığını belirten konuşmacılar, yaygın aşılama çalışmalarıyla 2021'de güvenin pekişeceğine dikkat çekti.

3D modellemesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), İzmir Vakfı desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB FUARCILIK A.Ş. tarafından düzenlenen 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı, ttidigital.izfas.com.tr adresinde gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarın İZFAŞ'ın tamamı yerli dijital alt yapısı olan 'Digital İzmir Fair' platformunda gerçekleşeceğini belirtirken, alanın 3D modellemesi yapılarak sanal gerçekliğe kavuşturulduğunu söyledi.

Dijital dönüşüm

Tüm sektörlere hızla etki eden dijital dönüşümün, turizme de yeni dönemde farklı boyutlar kazandıracağına dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "2030'a kadar uluslararası sahne değişirken, yeni nesil gezginlerde beklentiler farklılaşacak. Teknoloji ve sürdürülebilirlik ile bütünleşen seyahat biçimlerini tasarlamalı ve dayanıklılığımızı artırmalıyız" dedi.

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır ise fuarların tanıtım için kritik önemde olduğunu anlatırken 2021 sezonunda aşı uygulamalarının önemli bir belirleyici olacağını ifade etti.

İç turizm seferberliği

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu dönemde özellikle aşı çalışmalarının yeni sezonu şekillendireceğini belirtirken, ülkelerin karantina uygulamalarının turist akışını etkileyen temel unsur olacağını söyledi. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle iç turizmin önemi ve payının arttığına dikkat çeken Bağlıkaya, "Her zaman dediğimiz gibi, iç turizm olmadan dış turizm olmaz. TÜRSAB olarak 2021 yılında, ülkemizde 'İç Turizm Seferberliği' ilan edilmesi konusunda devletimize çağrıda bulunuyoruz" dedi. Bağlıkaya ayrıca, acil aşılanması gerekenlerin ardından turizm sektörü çalışanlarının da ilk sıralarda aşılanması konusundaki taleplerini Sağlık Bakanlığı'na ilettiklerini ifade etti.
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