3 ilde bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi
Çorum Merkez, Kayseri Melikgazi ve Mersin Akdeniz'de bazı bölgeler 'riskli alan' olarak tanımlandı. Resmi Gazete'de riskli bölgelerin krokileri yayınlandı.
|06 Ocak 2021 08:55
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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi'ne göre, Çorum, Mersin ve Kayseri'de bazı bölgeler 'riskli alan' statüsüne alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan karara göre riskli alan ilan edilen yerler şöyle:
-Çorum'da Merkez ilçesi Kale mahallesi içindeki 94 bin 286 metrekarelik bir alan.
-Mersin'de Akdeniz ilçesi Barış mahallesi içindeki 37 bin 500 metrekarelik bir alan.
-Kayseri'de Melikgazi ilçesi Cumhuriyet mahallesi içindeki 22 bin 207 metrekarelik bir alan.
RİSKLİ ALAN NE DEMEK?
Riskli alanlar, zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlardır
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