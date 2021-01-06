Prof.Dr. Melih Bulu: Protestocularla görüşeceğim

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Nuran Çakmakçı, Boğazici Üniversitesine yeni atanan Rektör Prof. Dr. Melih Bulu ile röportaj gerçekleştirdi.

Nuran Çakmakçı'nın röportajında gündeme gelen konular şu şekilde:

ZAMANLA BENİ TAKDİR EDECEKLER

Adınız Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak açıklandığı andan itibaren, öğrenci, öğretim üyesi, mezunlar tepki gösteriyor. Bunları duyunca ne düşünüyorsunuz?

Tepkileri bekliyordum. Ben değişim lideriyim. Kendi çalıştığım alan olan rekabet stratejileri devamlı rakiplerle baş edip, onların önüne nasıl geçeceğimiz konusunda çalışan bir bilim alanı. Boğaziçi markasını hak ettiği yere nasıl taşırım konusuna kafa yoracağım. Zaman içinde ben bunları somut olarak yaptıkça tanıyacaklar, takdir edecekler. İlk zamanlar benzer tepkileri Haliç Üniversitesi'nde de almıştım. Bu kadar ulusal boyutta taşınmamıştı. Zaman içinde herkes görecek ki aslında bu değişim bizim için iyi. Ben diyorum ki Boğaziçi ilk yüze girecek dünyada. Bizim üniversitemiz aslında hak ettiği yerde değil, çok daha yukarıda olması lazım dünya klasmanında.

Hocalar da tepki gösteriyor...

Boğaziçi'nde birçok hocayı tanıyorum. Uzun yıllar burada okudum, ders verdim. Ve irtibatımı koparmadım. En keyif aldığım şeylerden biri de Kennedy Lodge'da oturup hocalarla yemek yemekti. Beni tanıyanlardan tepki gelmedi, aksine ciddi tebrik, "Senin yanındayız" mesajları geldi. Sosyal medyada çok fazla dezenformasyon var. Ben hocalarla ilgili somut bir şey görmedim. Belki bir iki hocamızın olabilir, bunu normal karşılamak lazım. Onlarla da toplanıp çay, kahve içtiğimizde, beni tanıdıklarında çok daha iyi noktaya geleceğimizden eminim.

Sosyal medyada özellikle öğrencilerce çok eleştirildiniz.

Ben de öğrenci oldum, yaşları gereği bu tip şeylerde enerjilerini atmayı, protesto eylemlerini seviyorlar. Onda bir sorun görmüyorum. Zaman içinde benim nasıl bir rektör olduğumu gördüklerinde anlayacaklar. Sürekli öğrenci içinde olan, onları dinleyen bir rektörüm. Sosyal medyada bile onlara cevap yazarım. Bu arada takipçi sayım inanılmaz arttı. Bütün bunlar zaman içinde normale dönecek. Belki de bu tepkilerin böyle olmasının nedeni hafta sonunda sokağa çıkma yasağı olup, insanların evde olduğu için daha fazla sosyal medya ile zaman geçirmesidir.

Siyasi geçmişinizin bunu tetiklediğinizi düşünüyor musunuz?

Siyasi geçmiş malzeme olarak kullanılıyor. Siyasetle ilgili bir akademisyenim. Siyasette çok fazla aktif görev alma yolunu tercih etmedim, siyasetin içinde bulundum, ancak oradaki problemleri anlamak için. Şimdiye kadar akademisyen şapkası ile siyasette bulundum. Hep deniyor ya niye o zaman belediye başkanı milletvekili olamadın diye.

Siyasi kariyer yapamadı, akademik kariyer yapıyor eleştirileri de var...

Çünkü siyasetçi olmak çok zor iş, çok zaman harcamak gerekiyor. Kendimi akademik tarafa daha yakın gördüm. Akademisyen bir aileden gelmenin etkisi vardır belki. Babam da üniversitede hocaydı, kız kardeşim de ABD UCLA'da hoca. Ailem nedeniyle belki akademik kültürü daha çok benimsedim, siyasetle yeterince ilgilenemedim.

CHP'Lİ BAŞKANIN DANIŞMANIYDIM

Ama seçilseydiniz siyaset yapacaktınız.

Seçilmenin kriterleri var. Çünkü çok uğraşmanız lazım. Azıcık tembellik yaptım, fazla bir şey yapamadım. Gerçek sebebi de aslında çağrılan mülakatlara, aile toplantılarına gidemedim pek. Benim sadece AK Parti ile bir geçmişim yok, daha önce Liberal Demokratik Parti'nin gençlik teşkilatı kuruculuğu ve başkanlığını yaptım. Bunu hiç gündeme getirmiyorlar. Daha önce ODTÜ'de okurken CHP'li eski Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer'in danışmanıydım.

Siyasetin içindeymişsiniz.

Siyasetin birçok noktasında yer aldım ama gözlemciydim. Benim yönetimle ilgili merakım var. Ülkeyi partiler yönetiyor, bunun anlaşılması lazım. P&G'de çalışırken fabrika müdür yardımcısıydım, sonra yönetimi yeterince bilmediğim için Boğaziçi'ne dönüp yönetim organizasyonu doktorası yapmaya karar verdim. Orada yönetime olan merakım beni buraya getirdi.

'KAYYIM REKTÖR' SÖZÜNE YANIT

"Kayyım rektör" olarak eleştiriliyorsunuz. Bu atama şeklinden rahatsız olmadınız mı?

Algı operasyonu yapılıyor, kayyım rektör deniyor. Rektör atama sistemi şu anda herkes için aynı. Boğaziçi Üniversitesi için yeterlilik kriteri olan adaylara çağrı yapılıyor ve bildiğim kadarıyla 9 kişi başvurdu. YÖK'te bir komisyonda mülakata girdik. Projelerimizi anlattık. Oradan ön eleme yapıldı ve Cumhurbaşkanı'na sunuldu. En son karar YÖK Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın. Bu karar verme mekanizması aşağı yukarı dünyanın gelişmiş ülkelerinde benzer. Dünyada hocaların oy verip, birini rektör seçtiği mekanizma yok.

SİYASETLE İLGİM KALMADI

Siyasi görüşünüzü bir kenara bırakır mısınız?

Elbette. Ben 2009'dan beri üniversitedeyim, siyasetle ilgim kalmadı, akademik taraftayım. Daha önce rektörlük ve dekanlık yaptığım üniversitelere bakın. Oradaki hocalardan bir şey bulamazlar. Melih Bulu herhangi bir görüşle ilgili bir şey yaptı, karar aldı diyemez. Vakıf üniversitelerinde bu iş daha kolaydır, istediğiniz hocayı alabilirsiniz. Baksınlar hangi hocalarla çalıştığıma.

Seçilmenizde etken ne olmuş olabilir?

Seçilmemde Boğaziçili olmam önemli bir etkendir. Boğaziçi'ni daha üst noktaya çıkartma ihtimali olan konularda tecrübe sahibi olmak. Türkiye'de en başarılı üniversitelerden biri olan İstinye Üniversitesi'ni kurdum, 4 sene içinde dünyanın ilk 400 üniversite arasına soktum. Çok zor dönem yaşayan Haliç Üniversitesi'nde sistemi bir yıl içinde düzelttim. Enimin bu başarılar dikkate alınmıştır. Özel sektördeki tecrübelerim de önemli. Çok kültürlü, milletli yapılarda, şirketlerde çalışma tecrübem var. Boğaziçi'nde de çok yabancı öğrenci ve hocalarımız var. Bunlar da üst üste gelince benim seçilme puanım yukarıda oldu sanırım.

PROTESTOCULARIN TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞECEĞİM

Yaşadığınız kriz sizi korkutuyor mu? Öğrenci ve öğretim üyelerini nasıl ikna edeceksiniz?

İletişimden, dokunmaktan yanayım. Empati yapmayı seven biriyim. Öncelikle protesto yapanların temsilcilerinden birkaçıyla görüşeceğim. Yanlış bilgileri varsa onları düzeltmek istiyorum. Ben şeffafım. Bugün dekanlarla, bölüm başkanlarıyla başlıyorum. Sonra hoca ve öğrencilerle konuşacağım. Ortak ne proje yapabiliriz diye onlara soracağım. Eminim herkesin bir projesi var. Onları listeleyip, hayata geçirdiğimizde işlerin normalleşeceğini biliyorum. Öğrencilerle birlikte karar alarak ilerlemek lazım. Karşı görüşler mutlaka olacak. Ben burada koordinatör olacağım. Şimdiye kadar yaptığım şey budur. Yoksa kafama göre karar verip bir adım atmam. Boğaziçi benim hayalim olduğu için motive oluyorum, çok heyecanlanıyorum.

Olay rektör Hürriyete konuştu: Tepkileri bekliyordum

Prof. Dr. Melih Bulu ile Nuran Çakmakçı

EN AZ BİR NOBELLİ HOCA

Boğaziçi ile ilgili hayalleriniz neler?

Ben iddialı bir insanım. Uluslararası arenada Boğaziçi'ni hızla yukarı çekecek projeleri hayata geçirme peşindeyim. İstiyorum ki Nobel ödülü almış en az bir hoca bu üniversitede dolaşsın, sınıfında ders versin.

Sanayi, özel sektörle ve kamu ile ilişkilerimiz yeterli değil. Belki biz gerilemedik diğer üniversiteler önümüze geçti. Bunu da geliştirmeli.

Boğaziçi Türkiye'nin en girişimci üniversitesi olmalı. Start up'lar kurmalı, girişimcilik eko sistemi oluşturmalı. Öğrencilerin birlikte çalışıp, rahat edecekleri çalışma ortamı olmalı.

BURADA ÖĞRENCİLİK VE HOCALIK YAPTIM

"Yüksek lisans ve doktorayı Boğaziçi'nde yaptım. 8 yıl öğrencilik yaptım. 2003'te öğrenciliğim bitti, ancak gerçekte 2009'da ayrıldım, Güven Alpay hoca ile ortak ders veriyordum. 2009'da Şehir Üniversitesi İşletme Fakültesi kurucusu olunca oraya geçtim. Ancak, yine ara ara hocalarımla görüşmeye geliyordum. Rektör olarak 4 Ocak'ta odaya gelince hiçbir şeyin değişmediğini gördüm."

ÜÇ ÇOCUĞUM VAR

"Eşimle geç evlendik. 7 yaşında ve 10 aylık iki oğlum, 5.5 yaşında bir kızım var."

METALLICA DİNLERİM

"Ben hobilerimi söyleyince insanlar şoke oluyor. Uzun süre yamaç paraşütü yaptım. Ekstrem sporlara ilgim fazla. ODTÜ'de bisiklet takımındaydım. Bugün de üniversiteye bisikletle gelecektim, ıslak olduğu için vazgeçtim. Düzenli koşarım. Yarı maratonlara katılırım. Boyum kısa olmasına rağmen iyi basket oynar, çok iyi üçlük atarım. Uçakları çok severim, sırf bu yüzden F-16 üretmek için fabrikada çalıştım. 7 yaşımdan beri model uçakla uğraşıyorum, iki Türkiye şampiyonluğum ve dünya 12'nciliğim var. Genelde rock müziği dinlerim. ODTÜ'de okurken heavy metal grubumuz vardı. İlk işim buraya hoparlörümü getirip, heavy metal dinleyeceğim. Metallica ve Guns N Roses çok severim."