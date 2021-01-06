Ankara'da, suç işlemeye otostop çekerek gitmişler
|06 Ocak 2021 09:10
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Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde 17 Kasım ve 29 Aralık'ta kasten adam yaralama, nitelikli yağma suçlarına karışan M.M. ve S.E., firar ederek kayıplara karıştı. Olay sonrası olası güzergahlardaki Mobese, ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarını saniye saniye izleyen Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, toplam175 kamera kaydından oluşan 263 saatlik görüntüleri incelemeye aldı. Ekiplerin titiz takibi sonucu olaya karışan M.M. ve S.E., 3 Ocak'ta yakalandı.
SUÇ MAHALLİNE OTOSTOP ÇEKEREK GİTTİLER
Polis ekiplerinden yapılan açıklamada, suça karışan M.M. ve S.E.'nin, olay öncesi sabah saatlerinde buluşarak plan yaptıkları, suç mahalline ise otostop çekerek gittikleri bildirildi. Polis ekiplerinin 3 Ocak sabahı yaptıkları operasyonla yakalanan 2 zanlının üzerlerinde, olay sonrası kaçış planını gösteren çizelge ve suç işledikleri beyzbol sopası ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, 4 Ocak'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'na götürüldü.
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