1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün Bağdat ve Erbil sorumlusu Türkiye'ye iade edildi

Ukrayna-Polonya sınırında yakalanan FETÖ'nün Bağdat ve Erbil sorumlusu Türkiye'ye getirildi
 06 Ocak 2021 09:12
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Bağdat sorumlusu Salih Fidan ve Erbil sorumlusu Samet Güre Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi.

Salih Fidan ve Samet Güre isimli şüpheliler Ukrayna-Polonya sınırından illegal yollarla kaçarken yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Ukrayna makamları ile görüşmesinin ardından teslim alınan Fidan ile Güre, Türkiye'ye getirildi.

Ankara 1.Sulh Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak (FETÖ/PDY)" suçundan yakalama emri bulunan şahısların işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda devam ediyor.

Yakalananlardan Salih Fidan'ın FETÖ'nün Irak-Bağdat sorumlusu olduğu, örgütün yurtdışı yapılanmasında faaliyet gösterdiği, FETÖ iltisaklı Feza Öğretim Kurumu Işık Üniversitesinde öğretmen olarak çalıştığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra eşi Yeşim Fidan ile birlikte Türkiye'den ayrıldığı ve bir daha dönmediği tespit edildi.

Yakalananlardan Samet Güre'nin FETÖ'nün Irak/Erbil sorumlusu olduğu, örgütün yurtdışı yapılanmasında faaliyet gösteren kişiler arasında yer aldığı, FETÖ'ye ait Erbil'deki Fezalar Eğitim Kurumunda Fizik öğretmeni olarak çalıştığı, 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya hesabındaki para miktarını artırdığı, etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadelerinde yer aldığı belirlendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adli Tıp, Aleyna Çakır hakkında raporunu tamamladı
07 Ocak 2021 11:26		 Çorum'da bir köy karantinaya alındı
07 Ocak 2021 11:22
İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı
07 Ocak 2021 11:22		 Bakanlık, 81 ile Covid-19 aşılama esaslarına dair yazı gönderdi
07 Ocak 2021 10:41
Araştırma görevlisi alımında dayanağı olmayan şart
07 Ocak 2021 10:30		 Gençlik Merkezleri'nde boks eğitimi verilecek
07 Ocak 2021 10:29
Orman vasfı taşımayan alanlara ilişkin düzenleme
07 Ocak 2021 09:58		 Ceza yediklerini öğrenince son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler
07 Ocak 2021 09:20
Bilim Kurulu bugün toplanacak
07 Ocak 2021 08:54		 Eski boksörler derneğine kumar baskını: Uyuyor numarası yaptılar
07 Ocak 2021 07:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:03 - 2020'nin en çok satın alınan teknoloji ürünü yine 'akıllı telefon' oldu11:47 - ABD'de Biden'ın başkanlığı resmen tescillendi11:46 - 'Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor'11:41 - Aralık ayında sağlık çalışanlarına yönelik 24 şiddet olayı yaşandı11:39 - MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor11:30 - Tüm sözleşmeli alımlar merkezi olmalı!
11:29 - Karlov suikastı sanıklarının tutukluluk haline devam kararı11:26 - Adli Tıp, Aleyna Çakır hakkında raporunu tamamladı11:22 - İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı11:22 - Çorum'da bir köy karantinaya alındı11:18 - Camilerden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı11:17 - En erken yaz sonu 'göreceli normal'e dönülmesi bekleniyor
11:16 - İkna edilen PKK'lı terörist teslim oldu11:15 - İkinci el online oto pazarında satışlar 2020'de 2 milyonu aştı11:13 - PTT son teknolojiyi kullandı, kargo ve APS kurye gönderi gelirini yüzde 13,5 artırdı10:55 - Adalet Bakanı Gül: ABD'de yaşanılan olayları endişeyle takip ettik10:53 - Gram altın 449 lira seviyelerinde
10:53 - KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
Memurun rüşvet tarifesi... 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum
ABD'de 3 istifa birden geldi: Dikkat çeken isim
MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor
Trump: Ortada bizden çalınan bir seçim var
Türk Telekom'dan 500 yeni istihdam
Seçimlerde ittifaka mecbur bırakmayacak formül masada
Kuyruğu 5 TL'ye veriyorlar, ya gerisi
Kurtlar Vadisi dizisi ekrana dönüyor mu? Show TV'den yanıt geldi
Evi basılan muhtara 'pardon' denildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlük bizimdir 3
Aufhebungen 2
bir sendika başkanının 25 bin değil 19 bin TL alması 2
sözlük bağımlılığı 5
tansiyonu yükselten sebepler 2
bülbül 5
siber saldırı 1
8 sene sonra sahibine dönen köpek 3
okumaktan gözlerin kamaşması 2
papiss cisse 1
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 2 Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları Eski Hükümlü İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Dernekpazarı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 2 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam