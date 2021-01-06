FETÖ'nün Bağdat ve Erbil sorumlusu Türkiye'ye iade edildi
|06 Ocak 2021 09:12
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Bağdat sorumlusu Salih Fidan ve Erbil sorumlusu Samet Güre Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi.
Salih Fidan ve Samet Güre isimli şüpheliler Ukrayna-Polonya sınırından illegal yollarla kaçarken yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Ukrayna makamları ile görüşmesinin ardından teslim alınan Fidan ile Güre, Türkiye'ye getirildi.
Ankara 1.Sulh Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak (FETÖ/PDY)" suçundan yakalama emri bulunan şahısların işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda devam ediyor.
Yakalananlardan Salih Fidan'ın FETÖ'nün Irak-Bağdat sorumlusu olduğu, örgütün yurtdışı yapılanmasında faaliyet gösterdiği, FETÖ iltisaklı Feza Öğretim Kurumu Işık Üniversitesinde öğretmen olarak çalıştığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra eşi Yeşim Fidan ile birlikte Türkiye'den ayrıldığı ve bir daha dönmediği tespit edildi.
Yakalananlardan Samet Güre'nin FETÖ'nün Irak/Erbil sorumlusu olduğu, örgütün yurtdışı yapılanmasında faaliyet gösteren kişiler arasında yer aldığı, FETÖ'ye ait Erbil'deki Fezalar Eğitim Kurumunda Fizik öğretmeni olarak çalıştığı, 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya hesabındaki para miktarını artırdığı, etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadelerinde yer aldığı belirlendi.
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