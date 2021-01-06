1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolar günü düşüşle kapattı

Dolar, güne düşüşle başlamasının ardından günü 7,3450 TL'den tamamladı.
 06 Ocak 2021 17:34
+Aa- Yazdır
Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,41407,41507,34407,3450
Avro 9,09809,09909,03709,0380
Sterlin 10,046010,09709,94609,9960
İsviçre Frangı 8,41108,45308,33508,3770
ANKARA
ABD Doları 7,38407,46407,31407,3940
Avro 9,05809,13808,99709,0770
Sterlin 9,986010,19609,886010,0960
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gram altın 449 lira seviyelerinde
07 Ocak 2021 10:53		 Borsa güne rekorla başladı
07 Ocak 2021 10:02
Avro'da düşüş devam ediyor: 9 TL'nin altını gördü
07 Ocak 2021 08:50		 Borsa günü rekorlarla tamamladı
06 Ocak 2021 18:23
Çeyrek altından 14,00 TL'lik düşüş
06 Ocak 2021 17:41		 HSBC: Dolar kuru 7:10'a düşecek
05 Ocak 2021 23:08
Borsa günü düşüşle tamamladı
05 Ocak 2021 18:29		 Çeyrek altın günü 10 TL'lik artışla kapattı
05 Ocak 2021 17:50
Dolar yeniden 7,40 TL'nin üzerine çıktı
05 Ocak 2021 17:36		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
04 Ocak 2021 18:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:03 - 2020'nin en çok satın alınan teknoloji ürünü yine 'akıllı telefon' oldu11:47 - ABD'de Biden'ın başkanlığı resmen tescillendi11:46 - 'Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor'11:41 - Aralık ayında sağlık çalışanlarına yönelik 24 şiddet olayı yaşandı11:39 - MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor11:30 - Tüm sözleşmeli alımlar merkezi olmalı!
11:29 - Karlov suikastı sanıklarının tutukluluk haline devam kararı11:26 - Adli Tıp, Aleyna Çakır hakkında raporunu tamamladı11:22 - İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı11:22 - Çorum'da bir köy karantinaya alındı11:18 - Camilerden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı11:17 - En erken yaz sonu 'göreceli normal'e dönülmesi bekleniyor
11:16 - İkna edilen PKK'lı terörist teslim oldu11:15 - İkinci el online oto pazarında satışlar 2020'de 2 milyonu aştı11:13 - PTT son teknolojiyi kullandı, kargo ve APS kurye gönderi gelirini yüzde 13,5 artırdı10:55 - Adalet Bakanı Gül: ABD'de yaşanılan olayları endişeyle takip ettik10:53 - Gram altın 449 lira seviyelerinde
10:53 - KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
Memurun rüşvet tarifesi... 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum
ABD'de 3 istifa birden geldi: Dikkat çeken isim
MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor
Trump: Ortada bizden çalınan bir seçim var
Türk Telekom'dan 500 yeni istihdam
Seçimlerde ittifaka mecbur bırakmayacak formül masada
Kuyruğu 5 TL'ye veriyorlar, ya gerisi
Kurtlar Vadisi dizisi ekrana dönüyor mu? Show TV'den yanıt geldi
Evi basılan muhtara 'pardon' denildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
led lambalar 1
titiz kadın 2
morgan de sanctis 1
uçuk 2
sokağa çıkma cezasının iptal edilmesi 2
depremden korkmamak 1
eski radyo 3
sözlüğü hayat sanmak 2
danny drinkwater 1
denklem kurmayıp şıkları deneyerek soru çözmek 1
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 2 Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları Eski Hükümlü İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Dernekpazarı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 2 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam