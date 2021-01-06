Dolar günü düşüşle kapattı
Dolar, güne düşüşle başlamasının ardından günü 7,3450 TL'den tamamladı.
|06 Ocak 2021 17:34
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,4140
|7,4150
|7,3440
|7,3450
|Avro
|9,0980
|9,0990
|9,0370
|9,0380
|Sterlin
|10,0460
|10,0970
|9,9460
|9,9960
|İsviçre Frangı
|8,4110
|8,4530
|8,3350
|8,3770
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3840
|7,4640
|7,3140
|7,3940
|Avro
|9,0580
|9,1380
|8,9970
|9,0770
|Sterlin
|9,9860
|10,1960
|9,8860
|10,0960
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