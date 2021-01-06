Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
|06 Ocak 2021 09:50
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren az bulutlu olacak.
Yer yer sis ve pus ile kuvvetli buzlanma ve don hadisesinin görüleceği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Rüzgar, genellikle doğu ve kuzey yönlerinde hafif zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise 10 ila 30 kilometre hızla esecek.
İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 7, Van'da 6, Bitlis'te 5 ve Muş'ta sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.
Bölgede, yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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