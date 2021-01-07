Dağcıların merkezi Emli Vadisi

Ülkemizde dağcılık denildiği zaman akla gelen ilk nokta şüphesiz Niğde Aladağlar oluyor. Bu bölgede ise ilk eğitimlerin alındığı ve uzun soluklu birçok rotanın başlangıcı Emli Vadisinden başlıyor. Vadi elbette sadece dağcılar için değil. Burada kamp, yürüyüş veya huzur arayan herkesin kendisi için bir parça bulabilirsiniz. Çevresinde büyük şehir olmaması ve etrafının dağlarla çevrili olması sebebiyle nispeten daha karanlık kalan bu bölgede geceleri yıldızları daha net görebilir ve bu eşsiz anın keyfini çıkarabilirsiniz. Tabii bunu yaşamak için ay takvimini kontrol edip nispeten aysız gecelere denk getirmelisiniz.

EMLİ VADİSİ (BOĞAZI) HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Öncelikle vadinin içinde tam manasıyla bir tesis yok. Sadece duş,tuvalet ve kamp alanı imkanı bulunan bir nokta mevcut. Burada çok cüzi bir ücret ile kamp yapabiliyorsunuz. Genel olarak ağaçsız olan bölgenin tek ağaçlı noktası da burası. Takip ettiğiniz boğaz yolunun en sonunda yer alıyor ve birçok yürüyüş noktası da buradan başlıyor. Kamp alanından ileriye de araç geçişi bulunmuyor.

Kamp alanında su ihtiyacınız için çeşmeler mevcut. Ayrıca priz imkanı da bulunuyor. Eğer burada kamp yapmak isterseniz ve ateş yakmak isterseniz odun bulma şansınız neredeyse hiç yok. Bu sebeple ateşiniz için hazırlıklı gitmelisiniz. Ayrıca en yakın market 20 dk kadar geride (yol üzeri) bulunan Çamardı ilçesinde bulunuyor. Emli vadisinin bulunduğu yerde telefonlar da büyük oranda çekmiyor.

EMLİ VADİSİNDE YAPILABİLECEK ETKİNLİKLER

Kaya Tırmanışı

Cımbar Vadisi olarak yada Kazıklıali Kanyonu olarak bilinen bölge Emli vadisinin yürüme mesafe olarak yaklaşık yarım saat gerisinde kalıyor. Bu bölgede dağcılar ve eğitmenler tarafından açılmış bir çok parkur bulunuyor. Zorluk derecelerine göre değişen bu parkurlarda kaya tırmanışlarınızı yapabiliyorsunuz. Kaya tırmanışı etkinlikleri genel olarak lisanslı eğitmenler yada sporcular tarafından yapılmakta. Eğer sizde bu spor ile ilgili iseniz çevredeki illerde bulunan dağcılar ile iletişime geçip etkinliklere katılabilirsiniz. Bunun için herhangi bir lisansa ihtiyacınız bulunmamak.

Dağcılık

Bu bölgede bulunan dağcılık rotaları inanılmaz derecede fazla. Aladağlarda yüzlerce zirve bulunuyor. Bu yüzden henüz rotası açılmış olamayan zirveler dahi mevcut. Bu zirvelere giden yürüyüş yolları tamamen değişiklik göstermekte olup her biri ustalık derecesine göre ayrılmakta. Bölge aynı zamanda yekpare bir noktadan oluşmadığı için rehbersiz geçişlere de pek müsait değil. Tecrübesiz kişilerin kaybolması ve bir daha bulunamaması gibi olaylar pek çok kez yaşanmış. Bu yüzden burada dağcılık faaliyetlerinde bulunmak istiyorsanız mutlaka profesyonel kişiler tarafından yardım alınız.

Yürüyüş

Emli Vadisinin bittiği noktadan sonra birçok yürüyüş parkuru başlıyor. Günübirlik yapılan ve sadece yürüyüş gerektiren rotalardan gidiş gelişler yapabilirsiniz. Mevsime göre her yürüyüş farklı zorluk derecelerine sahip olsa da bölgedeki yürüyüşler için en uygun zaman yaz mevsimi olarak belirtilmekte. Gece gündüz sıcaklık farkı çok fazla olan bu noktada iki mevsim için hazırlıklı gitmelisiniz. Ayrıca genel olarak kayalık ve sert zemin bulunduğu için mutlaka ona uygun ayakkabılarla gitmelisiniz. Ayrıca yanınızda kafa feneri ve baton taşımanız tavsiye edilmekte. Çünkü yürüyüşler sabah karanlığında başlayıp akşama kadar sürebilmekte.

Kampçılık

Eğer Emli Vadisinde kamp yapmak istiyorsanız şu bilgiler sizin için önemli. Mevsim ne olursa olsun kamp ekipmanlarınızı sonbahara göre ayarlayınız. Kış şartları için ise ciddi bir kış ekipmanı ile yola çıkmanız gerekiyor. Bölge vadi olduğu için gece esen dağ meltemi sürekli olarak vadiden dağlara doğru esmekte. Bu sebeple gece çadırlarınızın havalandırmalarını buna göre düzenlemeniz gerekiyor.

Kamp alanında herhangi bir odun bulma şansınız olmadığı için ateş konusunda imkanlarınızı kendiniz götürmek zorundasınız. Daha önce belirttiğimiz gibi düzenli olarak hafif dahi olsa bir esinti olacağı için tüplerinize rüzgar koruması da gerekebilir. Büyük tüpler için gerek olmasa da küçük kamp tüplerinizde efektif kullanım için bu ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ek olarak da çadırlarınızın gerdirmelerini tam yaparak uyumanızı tavsiye ediyoruz.

EMLİ VADİSİNDE KONAKLAMA MÜMKÜN MÜ?

Emli vadisinde etkinliğe gidecek olan misafirlerin kamp kurma mecburiyeti yok. Bu sebeple sporcuların veya günübirlik misafirlerin konaklaması için yakın mesafede konaklama alternatifleri bulunuyor. Uzaktan başlamak gerekirse 20 dakika mesafede bulunan Çamardı ilçesinde konaklama alternatifleri mevcut. Buna ek olarak Vadi yolu üzerinde bulunan Çukurbağ köyünde pansiyon ve bungalov gibi birçok alternatif mevcut. Sezona göre açılışları değişse de Çukurbağ'da 10 kadar konaklama tesisi bulunuyor. Çukurbağ'ın vadiye uzaklığı ise 6 kilometre.

EMLİ VADİSİ'NE NASIL GİDİLİR?

Emli vadisi,Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunmakta. Çamardına ulaştıktan sonra Aladağlar Milli Parkı tabelasını takip ediyorsunuz. Ardından karşınıza Çukurbağ köyü gelince, Emli Vadisi tabelasını göreceksiniz. Sola doğru kıvrılan yolda devam etmeyip köprüden derenin üzerinden köye giriyor ve ana yolu takip ediyorsunuz. Ardından sağa dönüp yolu takip ediyor ve pansiyonların arasından geçip karşınıza aldığını dağa doğru ilerliyorsunuz. Çukurbağı geçtikten sonra yaklaşık 6 kilometrelik yoldan devam edeceksiniz. Yol çatal olduğu zaman sağda kalan yoldan nispeten daha aşağıya doğru gibi görünen yoldan devam ediyorsunuz. Yolun sonu Emli Vadisi. Ekstra bilgi olarak vadiye toplu taşıma bulunmuyor. Özel aracınızla yada Çamardı'ndan taksi ile gelebilirsiniz. Yol tarifi alırken haritaya "Kazıklıali Kanyonu" veya "Emli Valley" yazmalısınız. En net konumları bu şekilde alabilirsiniz. Vadide telefonlar pek fazla çekmediği için konumu önceden almanızda fayda var.

Emli Vadisi'nin bazı şehirlere olan uzaklıkları şöyle ;

- Niğde 71 km

- Kayseri 157 km

- Ankara 387 km

- Adana 166 km

- Antalya 542 km

- Konya 314 km

- Istanbul 830 km

- Samsun 572 km

- Izmir 854 km

- Gaziantep 381 km

- Diyarbakır 684 km