Üniversiteye kelepçeye, üst düzey emniyet mensupları da kızdı
|06 Ocak 2021 09:56
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Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre: Kelepçe fotoğrafını görünce Gezi Parkı'nda çevrecilerin çadırlarının yakılmasını hatırladım. İstanbul Emniyeti'nden görüştüğüm üst düzey polis şefleri de Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına vurulan kelepçeyi "kabul edilemez" olarak değerlendirdi. Anlatımlarına göre, göstericilerin kapıya yüklenmesi ile kırılan kapıyı birleştirmek isteyen iki polis memuru yanlarındaki kelepçeyle bunu gerçekleştirmişti. Durumu gören bir emniyet amiri ise kelepçeleri hemen kapıdan çıkarttırmıştı. Hatta o polisleri, "Lazım olunca kelepçe bulamazsınız, şimdi hemen kelepçe bulup kapıyı kitlemişsiniz" diye azarlamıştı.
FETÖ İHTİMALİ
Görüştüğüm polis şefleri Boğaziçi Üniversitesi kapısına vurulan kelepçe olayının şimdilik "işgüzar" iki polis memurunun davranışı gibi durduğunu söyleseler de olayın ardında FETÖ benzeri bir provokasyon olduğu konusunda da şerhlerini koymadan edemiyorlar. Buradan da polisin kendi içinde "kelepçe" olayının ardını incelediğini söylememiz mümkün.
22 GÖZALTIDAN 2'Sİ BOĞAZİÇİLİ
Boğaziçi Üniversitesi'nde önceki gün yaşanan protestolar sırasında, '2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' ve 'görevli memura mukavemet' gerekçesiyle 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 13 ilçede, 24 adrese operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, gözaltına alınan 22 kişiden 20'sinin Boğaziçi öğrencisi olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini söyledi. Çataklı "Protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü" dedi.
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