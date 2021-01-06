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Bakan Kasapoğlu burs ve kredilerin hesaplara yatırıldığını bildirdi

Bakan Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
 06 Ocak 2021 10:00
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Bakan Kasapoğlu burs ve kredilerin hesaplara yatırıldığını bildirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin hesaplarına yatmaya başladığını kaydetti.

Burs ve kredi ödemelerine ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan burs ve kredi ücretleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. Buna göre bu ay itibarıyla geçerli olacak burs ve kredi miktarı lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta 1100 liradan 1300 liraya çıkarıldı. Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Ocak, "2" olanlar 7 Ocak, "4" olanlar 8 Ocak, "6" olanlar 9 Ocak, "8" olanlar 10 Ocak'ta ödemelerini alabilecek." bilgisi verildi.
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