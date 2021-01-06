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LGS için Ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için 2018-2019 öğretim yılından beri her ay örnek soru paketleri yayımlanıyor. Bu yıl sınava hazırlık için yapılan ikinci çalışmanın Ocak ayı örnek soruları sınava girecek öğrencilerimizin kullanımı için hazır.
 06 Ocak 2021 10:20
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LGS için Ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması:

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanıyor.

Bu yılki ilk örnek soru paketi, 2 Aralık 2020 itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

Böylelikle şu ana kadar sözel bölümden 480, sayısal bölümden ise 400 olmak üzere toplam 880 örnek soru paylaşıldı.

Ocak ayı örnek sorularında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek.

Ocak ayı Sayısal Bölümü Örnek Soru Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.
Ocak ayı Sözel Bölümü Örnek Soru Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

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