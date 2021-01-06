Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: " Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimi daha engellendi. 7 PKK/YPG'li terörist, emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi
|06 Ocak 2021 10:22
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG'li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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