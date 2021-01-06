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Toprak Mahsulleri Ofisinden nohut ithalatı iddialarına yanıt

"TMO, bakliyat görevi verilen hiçbir dönemde nohut ithalatı gerçekleştirmemiştir"- "TMO Genel Müdürlüğünün 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nun hiçbir bölümünde, TMO'nun nohut ithal ettiğine ilişkin tek bir tespit bulunmamaktadır"
 06 Ocak 2021 10:47
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Toprak Mahsulleri Ofisinden nohut ithalatı iddialarına yanıt

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, kurumun bakliyat görevi verilen hiçbir dönemde nohut ithalatı gerçekleştirmediğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Sayıştay raporundaki verileri referans aldığını beyan ettiği "TMO, stoklarında nohut varken yurt dışından nohut ithal etti" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtilen açıklamada, "Öncelikle şunu belirtmek gerekir TMO Genel Müdürlüğünün 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nun hiçbir bölümünde, TMO'nun nohut ithal ettiğine ilişkin tek bir tespit bulunmamaktadır. Nitekim TMO, bakliyat görevi verilen hiçbir dönemde nohut ithalatı gerçekleştirmemiştir. Son olarak 2018 yılında Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında bakliyat alımları ile görevlendirilen TMO, bu kapsamda yurt içinden 2018 yılında 96 bin ton, 2019 yılında 234 bin ton ve 2020 yılında 6 bin ton nohut alımı yapmıştır. İthalatın aksine TMO, 2019 yılında 22 bin ton nohut ihracatı gerçekleştirmiştir." ifadelerine yer verildi.

- "Türkiye nohutta net ihracatçı"

Açıklamada, stoklardaki nohutun yurt içi satışlara arz edildiğine ve özel sektör tarafından alınarak gerek yurt içi tüketime gerek ihracata yönelik değerlendirildiğine işaret edilirken, "Ülkemiz 2018 yılından itibaren her yıl artan oranda nohutta net ihracatçıdır. TMO olarak hiçbir dönemde nohut ithal etmedik, etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ancak özel sektör tarafından, özel tüketim amaçlı bir çeşit olan 10 milimetre ve üzeri yüksek kalibreli nohut ithal edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nitekim özel sektör tarafından 2018 yılında 93 bin ton nohut ithalatına karşılık, 117 bin ton nohut ihracatı, 2019 yılında 13 bin ton ithalata karşılık, 127 bin ton nohut ihracatı, 2020 yılı kasım ayı itibarıyla da 18 bin ton ithalata karşılık, 128 bin ton nohut ihracatı gerçekleştirilmiştir. TMO, dün olduğu gibi bugün de üretici ve tüketicimiz başta olmak üzere tüm sektör paydaşlarının yararına çalışan bir kurumdur. Bilgi, belge ve gerçeklere dayanmadan yapılan açıklamalara halkımız itibar etmemelidir."
Anadolu Ajansı
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