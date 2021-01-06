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Çeyrek altından 14,00 TL'lik düşüş

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 741,00 liradan işlem gördü.
 06 Ocak 2021 17:41
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Çeyrek altından 14,00 TL'lik düşüş

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,85 azalışla 457,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 741,00 lira, Cumhuriyet altını 3.034,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,85 düşüşle 457,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 465,80466,00457,20457,40
Cumhuriyet Ata Lira 3.069,003.090,003.013,003.034,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 425,00429,00417,00421,00
Lira(Tam) Ziynet 3.000,003.020,002.944,002.964,00
Yarım Ziynet 1.500,001.510,001.472,001.482,00
Çeyrek Ziynet 750,00755,00736,00741,00
Anadolu Ajansı
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