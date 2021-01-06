Çeyrek altından 14,00 TL'lik düşüş
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 741,00 liradan işlem gördü.
|06 Ocak 2021 17:41
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,85 azalışla 457,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 741,00 lira, Cumhuriyet altını 3.034,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,85 düşüşle 457,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|465,80
|466,00
|457,20
|457,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.069,00
|3.090,00
|3.013,00
|3.034,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|425,00
|429,00
|417,00
|421,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.000,00
|3.020,00
|2.944,00
|2.964,00
|Yarım Ziynet
|1.500,00
|1.510,00
|1.472,00
|1.482,00
|Çeyrek Ziynet
|750,00
|755,00
|736,00
|741,00
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