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Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Adıyaman, Balıkesir ve Çanakkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı yerleşim yerlerinde karantina uygulaması başlatıldı.
 06 Ocak 2021 14:54
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ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 vaka sayısında artış görülen Pazarköy'e 14 gün boyunca giriş ve çıkışların, köyde ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Bunun üzerine, köyün sınırlarının başladığı iki noktada jandarma tarafından önlem alındı.

BALIKESİR

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki bir mahalle karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kepsut ilçesindeki bir mahalle, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mehmetler Mahallesinde Çarşamba günü saat 14'den itibaren karantina altına alındığı açıklandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada Mehmetler Mahallesinde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtildi. Salgının yayılmasını önlemek maksadıyla mahallenin karantina altına alındığı açıklandı.

ADIYAMAN

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 37 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 37 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Memurlar.Net
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