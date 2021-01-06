Yusuf Yazgan: Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI'NIN KALDIRILMASI ZORUNLU HALE GELMİŞTİR

"Kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, bu sınıftaki kamu görevlileri öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmalı veya genel idare hizmetleri sınıfı kapsamına alınmalıdır" şeklinde açıklama yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan "1965 yılından kalan Yardımcı Hizmetler Sınıfı artık miadını doldurmuştur. Eskiden eğitim seviyesi ilkokul, ortaokul olan personelin yer aldığı bu sınıfta artık üniversite mezunu hatta 2. lisans eğitimini yapanlar dahi var. Yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin yerine getirdiği hizmetlerin, hizmet alımı yoluyla şirketlere gördürülmesi mümkün hale getirilmiştir. Hatta geçtiğimiz yıllarda taşeron olarak bilinen bu kapsamdaki yaklaşık 500 bine yakın personel işçi kadrolarına alındı" şeklinde konuştu.

Yazgan "Geçmiş dönemlerde bir ihtiyaç olan bu hizmet sınıfına günümüzde ihtiyaç kalmamıştır. Yardımcı hizmetler sınıfındaki personel ek göstergeden yararlanamamakta ve pek çok özlük hakkı bakımdan mağdur edilmektedir. Talebimiz Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak öğrenim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi bu yolla mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesidir " dedi.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI PERSONELİ, GÖREVDE YÜKSELMEDE SORUNLAR YAŞAMAKTADIRLAR.

Yazgan, "Devlet memurlarına ilişkin hizmet sınıflarında görev yapanlardan sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil olanlar için ek gösterge belirlenmemiş olmasından dolayı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli maaş ve emeklilik hakları bakımından birçok problem yaşamaktadır. 657 sayılı Kanunun taşeron personel istihdamını mümkün kılan düzenlemeleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının yardımcı hizmet işlerini taşeron işçilere gördürme yoluna sıklıkla gitmekte olmaları nedeniyle, yardımcı hizmet niteliğindeki görevlerin Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeline gördürülmesi zorunluluğu da ortadan kalkışmış bulunmaktadır. Yardımcı Hizmetler Sınıfının tümden kaldırılması ve bu sınıfta çeşitli unvanlarda görev yapan personelden; Mesleki ve teknik öğrenime sahip olanlar "Teknik Hizmetler Sınıfına", Mesleki ve teknik öğrenime sahip olmayanların ise "Genel İdare Hizmetleri Sınıfına" geçirilmesiyle, bu hizmet sınıfının varlığından kaynaklı sorunlar da ortadan kalkacaktır" dedi.

ÇAĞDIŞI UYGULAMAYA SON VERİLMELİ

Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını geçmişte toplu sözleşme masasına da taşıdıklarını hatırlatan Yazgan " Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli unvanlarda (aşçı, bekçi, berber, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi, mübaşir vb.) görev yapan ve sayıları yaklaşık 110 bini bulan personel bulunmaktadır. Yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan kamu görevlileri mağduriyetler yaşamakta ve hizmet sınıflarının değiştirilmesi suretiyle bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedirler. Ayrıca Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli, kadro unvanlarına ilişkin görevleri unvan bazında net olarak belirlenmemiş olmasından kaynaklı sorunlar yaşamaktadır" dedi.

Yazgan "Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak bu sınıftaki kamu görevlileri öncelikli olarak öğrenim durumlarına göre hizmet sınıflarındaki kadrolara geçirilmelidir. Emeğe saygı, alın terinin kutsallığına inanıyorsak çağdışı kalmış uygulamaya son verilmeli, adalet yerini bulmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması için yasal düzenleme çalışmaları ivedilikle yapılmalıdır" diye konuştu.