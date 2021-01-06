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Yargıtay, trafiğe kapalı sahil yolundaki kazada bilinçli taksiri işaret etti

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, trafiğe kapalı sahil yolunda bir kişinin yaralanmasına neden olan motosiklet sürücüsüne "taksirle yaralama" suçundan ceza veren yerel mahkeme kararını bozdu- Daire, sanığın eyleminin "bilinçli taksir" hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi
 06 Ocak 2021 11:07
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Yargıtay, trafiğe kapalı sahil yolundaki kazada bilinçli taksiri işaret etti

- Yargıtay 12. Ceza Dairesi, trafiğe kapalı sahil yolunda bir kişinin yaralanmasına neden olan motosiklet sürücüsü hakkında "bilinçli taksir" hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.

Mersin'de, trafiğe kapalı sahil yolunda motosiklet sürücüsü bir kişiye çarparak yaralanmasına neden oldu. Açılan davada mahkeme sanığa "taksirle yaralama" suçundan ceza verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Daire, motorlu araç girişinin yasak olduğu sahil yolunda seyreden sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 22/3. maddesinde düzenlenen "bilinçli taksir" hükümleri kapsamında değerlendirilmemesini bozma nedeni yaptı.

TCK'nin "bilinçli taksir" ile ilgili 22/3. maddesindeki hüküm, taksirli suça ilişkin cezanın üçte birden yarısına kadar artırılmasını öngörüyor.
Anadolu Ajansı
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