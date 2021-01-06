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Son 141 yılda atmosferdeki karbondioksit oranı yüzde 43 arttı

Atmosferdeki karbondioksit oranı 1880 yılından bu güne yüzde 43 artarak rekor seviyeye çıktı-
 06 Ocak 2021 11:11
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Son 141 yılda atmosferdeki karbondioksit oranı yüzde 43 arttı

- Atmosferdeki karbondioksit oranı 1880 yılından bu güne yüzde 43 artarak rekor seviyeye ulaştı.

İnsan faaliyetleri, fosil yakıtların aşırı kullanımı, üretim ile tüketimin artması, atmosferdeki sera gazı oranını artırmaya devam ediyor. Pandemi döneminde zaman zaman hareketliliğin azalması karbondioksit oranının hızını kısmen azaltmasına rağmen oran artışını engelleyemedi.

AA muhabirinin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerinden derlediği bilgilere göre, sanayileşme dönemi öncesindeki son 400 bin yılda atmosferdeki karbondioksit (CO2) oranı 200 ile 280 ppm (milyonda bir birim) civarında seyretti.

Sera etkisine neden olan başlıca gazlardan olan karbondioksit değerleri 1880 yılında yaklaşık 291 ppm iken, 2020 yılında bu değer yüzde 43 artarak 415 ppm değerine çıktı.

1880 yılından günümüze karbondioksit değerleri şöyle sıralandı:

Yıl CO2 (ppm)
1880 290,8
1890 294,4
1900 295,7
1910 300,1
1920 303,4
1930 307,5
1940 311,3
1950 311,3
1960 316,9
1970 325,7
1980 338,8
1990 354,4
2000 369,6
2010 389,9
2020 415,4

- "İnsanların yaptığı faaliyetler sonucu atmosferdeki karbondioksit miktarı artmaya devam ediyor"

Karbondioksit oranındaki artışı AA muhabirine değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, atmosferdeki karbondioksit miktarının artmaya devam ettiğini söyledi.

1880 yılından sonra sanayileşmeyle birlikte atmosferdeki karbondioksit oranının hızla arttığını belirten Toros, "Bu oran yıllar içinde giderek daha fazla artmaya devam edecek. Şu anda ocak ayındayız ve bahar havasını yaşıyoruz. Sıcaklık ve karbondioksit oranı aynı anda artıyor." dedi.

Toros, atmosferdeki karbondioksit oranının artmasında temel faktörün insan faaliyetleri olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yıllar ilerledikçe fosil yakıtların kullanımını arttırdık, ormanları azalttık. Bu, karbon salınımını arttırıyor. İnsanların yaptığı faaliyetler sonucu atmosferde karbondioksit miktarı artmaya devam ediyor. Atmosferdeki karbondioksit oranı 1880 yılında sonra bu güne 141 yılda yüzde 43 artarak 415 ppm değerine ulaştı. Onun için bütün insanlık olarak önlem almalı, karbon salınımını bu günden azaltmaya çalışmalıyız. Aşırı tüketim ve üretim ile kaynakların israf edilmesini azaltmalı, enerjide yenilebilir enerji kaynaklarını kullanmamız gerekiyor. Bu karbondioksit artışını engelleyecektir."

- "Koronavirüs salgını karbondioksit oranının artışını durduramadı"

Koronavirüs salgını ortaya çıktıktan sonra insanların etkinliğinin biraz azaldığını anlatan Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Alınan salgın önlemleri insanların etkinliğini azaltınca, atmosfere sera gazının salınımı biraz olsun azaldı fakat koronavirüs salgını karbondioksit oranının artışını durduramadı. İnsanlar olarak hala atmosferi kirletmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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