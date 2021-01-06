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Hrant Dink cinayetine davasında mütalaaya karşı savunmalar alınıyor

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah:- "Tedbirler zaten gerekli şekilde alınmıştı. Yazılarda da vardır. Herhangi bir eksiklik yoktur. Beraatimi istiyorum"
 06 Ocak 2021 11:20
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Hrant Dink cinayetine davasında mütalaaya karşı savunmalar alınıyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalar alınıyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bazı sanıkların, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandı. Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın da aralarında bulunduğu 6 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşmada, müdahil Dink ailesini avukatları temsil etti. Duruşmayı, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da izledi.

- "F4 raporu Celalettin Cerrah'tan kasten saklanmıştır"

Duruşmada mütalaaya karşı savunması sorulan sanıklardan Celalettin Cerrah, daha önce yaptığı savunmalarda eksiklikler olduğunu belirterek, "Söylemek istediğim, 'F4 raporu gelse gereği yapılırdı.' dedim. Trabzon Valisinin bu konuyu aktarması gerekirdi. İstanbul Valisinin aranması gerekirdi. İçişleri Bakanlığı da bilgilendirilir, gereği yapılırdı. Tedbirler zaten gerekli şekilde alınmıştı. Yazılarda da vardır. Herhangi bir eksiklik yoktur. Beraatimi istiyorum. 47 yıl hizmet ettiğim milletime ve devletime karşı sabıkam yoktur. Olmasını da istemem." dedi.

Cerrah'ın avukatı Mehmet Köksal ise müvekkili Celalettin Cerrah'ın tüm önlemleri aldığını savunarak, "İddialar soyuttur. İl emniyet müdürleri kendi başlarına koruma temin edememektir. F4 belgesi Celalettin Cerrah'tan kasten saklanmıştır. Müvekkilim, 'Haberim olsa gerekeni yapardık.' demiştir. Dava açıldığı sırada müvekkilim valiydi. İzin alınmadan soruşturma başlatıldı. Mahkemenizce müvekkilim için yapılan tüm işlemler hükümsüzdür." ifadesini kullandı.

Duruşma sanıklardan Mustafa Küçük'ün savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

- Savcılık mütalaasında ceza ve beraat talepleri

İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından celse arasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan mütalaada, cinayet döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali Poyraz hakkında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mütalaada, yine cinayet döneminde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Terör Olayları Kısım Amiri (Yüzbaşı) olarak görev yapan Ali Barış Sevindik'in, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Sanıklar dönemin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişleri Mehmet Ali Özkılıç ve Şükrü Yıldız'ın Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığında görevli sanıkları korudukları, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hareket ettikleri belirtilen mütalaada, Mehmet Ali Özkılıç'ın "FETÖ'ye üye olmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 8 yıldan 16 yıla, sanık Şükrü Yıldız'ın ise "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "FETÖ üyeliği" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sanık polis memuru Muhittin Zenit'in faillerle irtibatlı olarak Dink'in öldürülmesine yardım ettiği belirtilen mütalaada, bu kişinin "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek", "FETÖ'ye üye olmak", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 25 yıl 9 aydan 43 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Mütalaada, cinayet döneminde Trabzon Emniyet Müdürü olan sanık Reşat Altay'ın da "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından toplam 23 yıl 3 aydan 33 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenirken, cinayetten önce Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yapan sanık Sabri Uzun, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü tutuksuz sanık Ahmet İlhan Güler, cinayetten önce dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkında da, "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz'ün,"Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürme" suçundan müebbet, diğer suçlardan 10 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edilen mütalaada, diğer sanıkların da benzer suçlardan 15 yıl ila müebbet hapis cezaları arasında değişen oranlarda mahkumiyetlerine karar verilmesi isteniyor.

- Firari Gülen ve Öz'ün de olduğu 13 sanığın dosyası ayrıldı

Mütalaada, 11 sanık hakkında ise tüm suçlardan beraat kararı verilmesi isteniyor.

Firari sanıklar FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz'ün dosyalarının ayrılması istenen mütalaada, sanık Şeref Ateş hakkında ise yargılama devam ettiği sırada vefat ettiği için dava dosyasının düşürülmesi talebi bulunuluyor.
Anadolu Ajansı
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