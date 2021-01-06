Polisler ele geçirdikleri kaçak cep telefonlarıyla 'polisimin yanındayım' yazdı
Konya'da polis, ele geçirilen 2 bin 613 gümrük kaçağı cep telefonu ile Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösteride atılan slogana tepki amacıyla "polisimin yanındayım" yazısı oluşturdu.
|06 Ocak 2021 11:22
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesindeki iki iş yerine gümrük kaçağı cep telefonu getirildiği ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, söz konusu adreslere baskın düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 2 bin 613 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.
Polis ekipleri, emniyetin bahçesinde sergilenen cep telefonlarıyla, Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösteride atılan "katil polis" sloganına tepki amacıyla "polisimin yanındayım" yazdı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Adli Tıp, Aleyna Çakır hakkında raporunu tamamladı
07 Ocak 2021 11:26
|Çorum'da bir köy karantinaya alındı
07 Ocak 2021 11:22
|İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı
07 Ocak 2021 11:22
|Bakanlık, 81 ile Covid-19 aşılama esaslarına dair yazı gönderdi
07 Ocak 2021 10:41
|Araştırma görevlisi alımında dayanağı olmayan şart
07 Ocak 2021 10:30
|Gençlik Merkezleri'nde boks eğitimi verilecek
07 Ocak 2021 10:29
|Orman vasfı taşımayan alanlara ilişkin düzenleme
07 Ocak 2021 09:58
|Ceza yediklerini öğrenince son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler
07 Ocak 2021 09:20
|Bilim Kurulu bugün toplanacak
07 Ocak 2021 08:54
|Eski boksörler derneğine kumar baskını: Uyuyor numarası yaptılar
07 Ocak 2021 07:36