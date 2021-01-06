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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda helikopter kazası

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında jandarma helikopterinin pervanesinin aydınlatma direğine çarptığı kazanın, görüntüleri ortaya çıktı.
 06 Ocak 2021 11:23
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Kaza, 31 Aralık 2020'de aprondaki jandarma helikopterinin Sabiha Gökçen Havalimanında park pozisyonuna geçmek isterken yaşanmıştı.

Helikopter, yakıt ikmali için ilerlerken pervanesini aydınlatma direğine çarptı. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

Kuyruğunu aydınlatma direğine vuran helikopterin kendi etrafında döndüğü görülüyor.

Kaza nedeniyle havalimanı trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmamıştı.
DHA
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