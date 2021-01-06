Boğaziçi Üniversitesinde 'kelepçe takma' olayına inceleme
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs ana giriş kapısı önünde yapılan eylem sırasında demir sürgülü kapıya kelepçe takılması ile ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan ilk incelemede kelepçenin üniversite güvenlik görevlilerine ait olduğu ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru tarafından takıldığı öğrenildi.
|06 Ocak 2021 11:30
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Boğaziçi Üniversitesi'nde olaylı protestolar sırasında güney kampüs ana girişindeki demir sürgülü kapıya takılan kelepçeyle ilgili inceleme başlatıldı. Edinilen bilgilere göre kelepçenin üniversitenin özel güvenlik görevlilerine ait olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede kelepçenin kapıya Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru tarafından takıldığı belirlendi.
KELEPÇEYİ TAKAN POLİS "İNİSİYATİF KULLANDIM" DEDİ
Polis memurunun üst amirlerinden talimat almadan kelepçeyi kapı demirlerine taktığı tespit edildi. Olayla ilgili bilgisine başvurulan polis memurunun inisiyatif kullanarak kelepçeyi demir kapıya açılmaması amacıyla taktığını söylediği kaydedildi. Olayla ilgili kapsamlı incelemenin sürdüğü belirtildi.
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