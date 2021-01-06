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Kızlardan 'erkek arkadaşa mesaj' dayağı
Bursa'da "erkek arkadaşa mesaj atma" tartışması kavgaya döndü. Üç kız mesaj atmakla suçladıkları başka bir kızı evire çevire dövdü. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi
|06 Ocak 2021 11:37
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Bursa'da kimliği belirsiz genç kız, erkek arkadaşına mesaj atan kızı, arkadaşlarıyla birlikte dövdü.
Olay, dün Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Teoman Özalp Parkı'nda yaşandı.
İddiaya göre, kimliği belirsiz genç kız, başka bir kız ile erkek arkadaşına mesaj attığı gerekçesiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız, yanındaki 2 kızla birlikte mesaj atmakla suçladığı kıza saldırdı. 3 kız, diğer kızı tekme-tokat dövdü.
Dayak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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