1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Evde kullanılan suyun yüzde 70'i banyo ve tuvalete gidiyor

Banyo ve tuvalette tüketilen su miktarının, evde tüketilen toplam suyun yüzde 70'ini oluşturduğu belirlendi- Bir tuvaletteki su kullanımını azaltmanın en basit yolu, tuvalet rezervuarı hacminin azaltılması olarak kabul ediliyor
 06 Ocak 2021 11:45
+Aa- Yazdır
Evde kullanılan suyun yüzde 70'i banyo ve tuvalete gidiyor

Evdeki su israfını önleminin yolu banyoda, tuvalette, çamaşır ve bulaşık yıkarken kullanılan suyun tasarrufundan geçiyor. Banyo ve tuvalette tüketilen su miktarı, evde tüketilen toplam suyun yüzde 70'ini oluşturuyor.

AA muhabirinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, göl, baraj, akarsu ve yeraltı suyu gibi temiz su kaynaklarının korunması, kuraklığın etkisi ve kirletici kaynakların azaltılması ile iyileştirilmesi, bu kaynakların evde, iş yerinde, tarımda ve sanayide akıllı kullanılmasına bağlı.

Uzmanlara göre, evlerde ve iş yerlerinde su tüketimini azaltmak için alınacak önlemlerin başında, sızdıran muslukları ve tuvaletleri onarmak, su savurgan muslukları, duş başlıklarını ve tuvalet rezervuarlarını tasarruflu sistemlerle değiştirmek geliyor.

Evlerde su, yüzde 35 oranında banyoda, yüzde 30 tuvalette, yüzde 20 çamaşır ve bulaşık yıkamada, yüzde 10 yemek pişirme ve içme suyu ve yüzde 5 temizlik amacı ile kullanılıyor.

Evlerde, banyo ve tuvalette tüketilen su miktarı, tüketilen toplam suyun yüzde 70'ini oluşturuyor.

Bir tuvaletteki su kullanımını azaltmanın en basit yolu, tuvalet rezervuarı hacminin azaltılması olarak kabul ediliyor. Tuvaletlerin klasik rezervuarının su depolama kapasitesi 16 litre olduğu için 4 kişilik bir ailede, her bir kişi günde 2 defa kullandığında, 16 litrelik tuvalet rezervuarı ile ayda tuvalette 3 bin 840 litre su tüketiliyor.

Banyo yaparken küvet doldurmak yerine duş alarak yıkanmak su tüketimini yüzde 25 azaltıyor. Duş alarak 40-60 litre su tüketirken, küvet ile 120-150 litre su tüketiliyor. Ortalama 4-5 dakikalık duş ile tek seferde 55 litre su tasarrufu sağlanıyor. Daha az su tüketen eko-duş başlıkları da tasarruf sağlayan teknolojiler arasında yer alıyor.

Diş fırçalarken suyun açık bırakılması da israfa neden oluyor. Günde ortalama 3 dakika diş fırçalandığında, musluk açık ise ortalama 15 litre suyu israf ediliyor, günde iki defa diş fırçalanırsa yılda 10 bin 950 litre su, israf oluyor.

- Çamaşır ve bulaşık makinesinin tam dolu yıkanması tasarrufta önemli

Çamaşır ve bulaşık makineleri tam doldurularak yıkama yapıldığında, haftada 225 litre su tasarrufu sağlanıyor. Çamaşır makinesinin tam doldurularak yıkanması, her yıkamada 10 litre su tasarrufu sağlıyor.

Bulaşık makinesine koymadan önce tabakların sudan geçirilmesi, yılda ortalama 27 ton civarında su israfına neden oluyor, bunun yerine yemek artıklarının sıyırılması gerekiyor.

Araçların hortumla değil kovayla yıkanması da önemli oranda su tasarrufu sağlıyor.

Ev veya iş yerlerindeki bir musluk veya rezervuar, saniyede bir damla su sızdırıyorsa, yılda en az 12 bin 500 litre su israf ettiği kabul ediliyor. Bunun önüne geçilmesi için sızdıran musluk ve rezervuarların tamir edilmesi gerekiyor.

Klasik musluklar yerine kolay açılıp kapanabilen havalandırıcılı, düşük akımlı muslukların kullanımı da su tüketimini yüzde 25 azaltıyor.

Ev ve iş yerinde her gün ne kadar su tüketilmesi gerektiğinin öğrenilmesi de tasarruf yapılmasında önemli bir rol oynuyor.

- En fazla su kaybı yüzey sulama yönteminde oluyor

Türkiye'de tüketilen toplam suyun yaklaşık yüzde 74'ü sulamada kullanılıyor. Yüzey sulama yönteminde yüzde 35-60, yağmurlama ve damla sulamada ise yüzde 5 ila 25 su kaybı meydana geliyor. Su kayıplarının önlenmesi için tarımsal üretimde yağmurlama veya damla sulama yöntemine geçilmesi öneriliyor.

Su tasarrufu yapılması gereken yer arasında park ve bahçeler de bulunuyor. Bu alanları sulamak için buharlaşmanın az olduğu sabah ya da akşamüstü saatlerinin tercih edilmesi önem taşıyor.

Bitkilerin sabah veya akşam saatlerinde sulanması, her defasında 112 litre, araç park alanını su yerine süpürge ile temizlemek 675 litre su tasarrufu sağlıyor. Çimleri haftada 1-2 kez sulamak 3 bin 780 litre, yağmurlama sistemlerinin sızdırmazlık kontrollerinin yapılması ayda 2 bin 250 litre, akıllı havalandırma sistemleri de hava durumuna göre günde 180 litre su tasarrufu sağlıyor.

Ayrıca su tasarrufu için bitkilerin yapraklarının değil sap diplerinin sulanması, toprağın nemli kalması için de toprağa kompost ilave edilmesi gerekiyor.

Öte yandan sanayileşme, az su tüketen temiz teknolojilere geçilmesi gereken alanlar arasında yer alıyor. Özellikle sanayi alanında en çok su tüketen sektörler başta olmak üzere, su verimliliğini esas alan atık su geri kazanımı gibi uygulamaların hayata geçirilmesi gerekiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
En erken yaz sonu 'göreceli normal'e dönülmesi bekleniyor
07 Ocak 2021 11:17		 Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi: Kısıtlamalar 15 Şubat sonrası kaldırılabilir
07 Ocak 2021 10:52
Karantina şartına rağmen sınırda yoğunluk yaşanıyor
07 Ocak 2021 10:47		 Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı
07 Ocak 2021 09:51
Kosova'daki patlamada ağır yaralanan 4 kişiden 2'si Türkiye'ye getirildi
07 Ocak 2021 09:33		 Ölümden dönen Prof. Saka konuştu: Geceden aşı kuyruğuna girerler
07 Ocak 2021 08:12
'7-8 kilo fazla için ameliyat yapılmaz'
07 Ocak 2021 08:08		 Kuraklık nehirlerin akışını da bozdu
07 Ocak 2021 08:07
Kapalı ortamda koronavirüs bulaşma riski 5 kat artıyor
07 Ocak 2021 07:15		 Korkutan rapor: 10 milyon bağımlı var
07 Ocak 2021 06:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:03 - 2020'nin en çok satın alınan teknoloji ürünü yine 'akıllı telefon' oldu11:47 - ABD'de Biden'ın başkanlığı resmen tescillendi11:46 - 'Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor'11:41 - Aralık ayında sağlık çalışanlarına yönelik 24 şiddet olayı yaşandı11:39 - MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor11:30 - Tüm sözleşmeli alımlar merkezi olmalı!
11:29 - Karlov suikastı sanıklarının tutukluluk haline devam kararı11:26 - Adli Tıp, Aleyna Çakır hakkında raporunu tamamladı11:22 - İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı11:22 - Çorum'da bir köy karantinaya alındı11:18 - Camilerden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı11:17 - En erken yaz sonu 'göreceli normal'e dönülmesi bekleniyor
11:16 - İkna edilen PKK'lı terörist teslim oldu11:15 - İkinci el online oto pazarında satışlar 2020'de 2 milyonu aştı11:13 - PTT son teknolojiyi kullandı, kargo ve APS kurye gönderi gelirini yüzde 13,5 artırdı10:55 - Adalet Bakanı Gül: ABD'de yaşanılan olayları endişeyle takip ettik10:53 - Gram altın 449 lira seviyelerinde
10:53 - KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
Memurun rüşvet tarifesi... 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum
ABD'de 3 istifa birden geldi: Dikkat çeken isim
MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor
Trump: Ortada bizden çalınan bir seçim var
Türk Telekom'dan 500 yeni istihdam
Seçimlerde ittifaka mecbur bırakmayacak formül masada
Kuyruğu 5 TL'ye veriyorlar, ya gerisi
Kurtlar Vadisi dizisi ekrana dönüyor mu? Show TV'den yanıt geldi
Evi basılan muhtara 'pardon' denildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
titiz kadın 2
okumaktan gözlerin kamaşması 2
lüle taşı 4
2021 yılı bir reform yılı olacak 1
sözlüğümüzdeki toplam konu ve toplam entry sayısı 3
sözlük bizimdir 3
Ozan tufan 2
arabesk müzik 2
Asabiyim Ben 4
05.01.2021 konyaspor vs galatasaray maçı 7
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 2 Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları Eski Hükümlü İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Dernekpazarı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 2 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam