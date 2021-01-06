TSE'de huzur hakkı ücreti düzenlemesi

6 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre,

1- TSE'deki Teknik Kurul üyelerine ayda ikiden fazla olmamak üzere her bir toplantı için 1000 gösterge*maaş katsayısı=166 TL tutarında huzur hakkı ücreti verilecek

2- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine ise ayda üçten fazla olmamak üzere her bir toplantı için 9000 gösterge*maaş katsayısı=1.494 TL huzur hakkı ücreti verilecek

Diğer taraftan yapılan bir başka düzenlemeyle de Enstitüde, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işler, 375 sayılı KHK'nın ek 31. maddesine göre, vekalet veya istisna sözleşmesiyle danışman ve uzmanlara gördürülebilecek

Yayımlanan kararnameyi görmek için tıklayınız.