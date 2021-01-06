Polisin kestiği kısıtlama cezasına mahkemeden iptal
Ankara'da polisin bir vatandaşa kestiği 3 bin 150 liralık kısıtlama cezasını mahkeme iptal etti. Kararda cezanın uygulayıcılarının kaymakamlık ve valilikler olduğu belirtildi.
|06 Ocak 2021 11:52
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Ankara 3'üncü Sulh Ceza hakimliği sokak kısıtlaması kararını ihlal eden bir vatandaşa kesilen para cezasının iptaline karar verdi.
Ankara'da bir vatandaşa polis tarafından sokak kısıtlaması kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası kesildi.
Vatandaşın itirazını değerlendiren hakimlik Hıfzısıhha kanununda sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğuna ilişkin bir madde olmadığı gerekçesiyle cezanın iptaline hükmetti.
UYGULAYICI KAYMAKAMLIK VE VALİLİK
Söz konusu tedbirlerin il Umumi Hıfzıssıhha meclisleri tarafından alınabileceğini vurgu yapan hakimlik, bu kararlara uymayanlara ancak kabahatler kanunundan işlem yapılabileceğini cezanın uygulayıcılarının kaymakamlık ve valilikler olduğunun altını çizdi.
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