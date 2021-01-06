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AYM'den vergi müfettişliğine ataması güvenlik soruşturması gerekçesiyle yapılmayan kişi hakkında önemli karar

Anayasa Mahkemesi, vergi müfettişliğine güvenlik soruşturması olduğu gerekçesiyle ataması yapılmayan aday hakkında hak ihlali kararı verdi!
 06 Ocak 2021 12:20
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AYM'den vergi müfettişliğine ataması güvenlik soruşturması gerekçesiyle yapılmayan kişi hakkında önemli karar

Hazine ve Maliye Bakanlığında Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak görev yapan başvurucu, yazılı ve sözlü aşamaları geçerek Vergi Müfettişliğine atanmaya hak kazanmıştır.

Resmi Gazete'de vergi müfettişliğine atamaları gerçekleştirilen adaylar arasında yer almadığını gören başvurucu, idareye başvurmuş ancak kendisine bilgi verilmemiştir.

Bunun üzerine işleme karşı İdare Mahkemesinde dava açmış, Bakanlık tarafından verilen mahkemeye verilen savunmada adı geçen hakkında yürütülen güvenlik soruşturmasında elde edilen bilgilerin olumsuz olduğu ve "devlet sırrı" niteliğinde bilgiler bulunduğu belirtilerek kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından atamasının yapılmadığı ifade edilmiştir.

Mahkeme tarafından, devlet sırrı olarak nitelendirilen belgenin iade edilmek şartıyla memur eliyle heyetlerine teslim edilmesini istemiştir. Mahkeme heyeti, davacı aleyhine karar vermiş ve idarenin işlemini iptal etmemiştir.

Karşı oy veren üye, belgenin imzasız ve hangi kurumdan alındığının belli olmadığını, ayrıca kişinin akrabaları hakkında yer alan bilgilerin kişinin memur olduğu tarihten önceki döneme ait olduğunu belirtmiştir. Bu kapsamda, hukuken kabul edilebilir bir belge olmadan yapılan işlemin iptali gerektiğini ifade etmiştir.

Danıştay İkinci Dairesine giden temyiz işlemi de davacı aleyhine sonuçlanmıştır.

Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sonucunda;

-Başvurucunun kardeşleri ve babası hakkında elde edildiği iddia edilen bilgilerin hangi delillere dayandığı, bu iddianın nasıl ve neden doğduğu konusunda idare tarafından Mahkemeye sunulan bilgi ve belgelere sahip olmayan kişinin temyiz aşamasında etkin olarak itiraz ve yorumda bulunmasının mümkün olmadığı,

- Somut olarak temyiz aşamasında başvurucu hakkında hüküm verilen konu hakkında bilgi ve belgelerle ilgili olarak etkin ve pratik imkanların sağlanmadığı,

-Bu nedenle, başvurucunun hükme esas alınan belgelere dair itiraz/yorumda bulunma konusunda etkin ve pratik imkanlarının sağlanmamasının silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkeleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle,

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği kararına varılmıştır.

Anayasa Mahkemesi Kararının tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Memurlar.Net
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