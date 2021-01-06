'Devraldığımız 4 bin 900 megavat kurulu gücün yüzde 98'ini yenilenebilir kaynak'
Bakan Dönmez: "Geçtiğimiz yıl devreye aldığımız yaklaşık 4 bin 900 megavat kurulu gücün yüzde 98'ini yenilenebilir kaynaklar oluşturdu.
|06 Ocak 2021 12:01
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Bakan Dönmez: "Geçtiğimiz yıl devreye aldığımız yaklaşık 4 bin 900 megavat kurulu gücün yüzde 98'ini yenilenebilir kaynaklar oluşturdu."
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